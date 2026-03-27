開催：2026.3.27

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 0 - 3 [Rソックス]

MLBの試合が27日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとRソックスが対戦した。

レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するRソックスの先発投手はギャレット・クロシェットで試合は開始した。

7回表、9番 セダン・ラファエラ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 CIN 0-1 BOS

9回表、2番 トレバー・ストーリー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 CIN 0-2 BOS、3番 ジャレン・デュラン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 CIN 0-3 BOS

試合は0対3でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのギャレット・クロシェットで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレッズのピアース・ジョンソンで、ここまで0勝1敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 07:48:12 更新