開催：2026.3.27

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 2 - 8 [タイガース]

MLBの試合が27日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとタイガースが対戦した。

パドレスの先発投手はニック・ピベッタ、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。

1回表、5番 スペンサー・トーケルソン カウント3-0から押し出しの四球でタイガース得点 SD 0-1 DET、6番 ケビン・マクゴニグル 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 SD 0-3 DET、7番 ディロン・ディングラー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 SD 0-4 DET

3回表、8番 パーカー・メドーズ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 SD 0-6 DET

5回表、7番 ディロン・ディングラー 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 SD 0-8 DET

6回裏、2番 ザンダー・ボガーツ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 1-8 DET

7回裏、7番 ラモン・ラウレアーノ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 2-8 DET

試合は2対8でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのタリク・スクバルで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパドレスのニック・ピベッタで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 07:56:12 更新