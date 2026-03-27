2026年3月27日（金） MLB パドレス vs タイガース 試合結果
開催：2026.3.27
会場：ペトコ・パーク
結果：[パドレス] 2 - 8 [タイガース]
MLBの試合が27日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとタイガースが対戦した。
パドレスの先発投手はニック・ピベッタ、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。
1回表、5番 スペンサー・トーケルソン カウント3-0から押し出しの四球でタイガース得点 SD 0-1 DET、6番 ケビン・マクゴニグル 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 SD 0-3 DET、7番 ディロン・ディングラー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 SD 0-4 DET
3回表、8番 パーカー・メドーズ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 SD 0-6 DET
5回表、7番 ディロン・ディングラー 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 SD 0-8 DET
6回裏、2番 ザンダー・ボガーツ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 1-8 DET
7回裏、7番 ラモン・ラウレアーノ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 SD 2-8 DET
試合は2対8でタイガースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はタイガースのタリク・スクバルで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパドレスのニック・ピベッタで、ここまで0勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-27 07:56:12 更新