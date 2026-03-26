「パーキンソン症候群の進行の早さ」はご存知ですか？予防法も医師が解説！

パーキンソン病は手足が動かなくなったり、急に震えが止まらなくなったりする病気です。しかし、同じような症状が出たからといって「パーキンソン病」と勝手に判断してはいけません。

実は、パーキンソン病と似たような症状が発症する「パーキンソン症候群」という病気があります。

パーキンソン病もパーキンソン症候群も、似たような病名なので「同じ病気」と考えてしまうかもしれません。

しかし、パーキンソン病とパーキンソン症候群は全く違う病気であり、治療法や予防方法もそれぞれ違います。

今回はパーキンソン症候群の予防などについて解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「パーキンソン症候群」を疑う症状はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

武井 智昭（高座渋谷つばさクリニック）

パーキンソン症候群の注意点

【経歴】平成14年慶應義塾大学医学部を卒業。同年4月より慶應義塾大学病院 にて小児科研修。平成16年に立川共済病院、平成17年平塚共済病院（小児科医長）で勤務のかたわら、平成22年北里大学北里研究所病原微生物分子疫学教室にて研究員を兼任。新生児医療・救急医療・障害者医療などの研鑽を積む。平成24年から横浜市内のクリニックの副院長として日々臨床にあたり、内科領域の診療・訪問診療を行う。平成29年2月より横浜市社会事業協会が開設する「なごみクリニック」の院長に就任。令和2年4月より「高座渋谷つばさクリニック」の院長に就任。日本小児科学会専門医・指導医、日本小児感染症学会認定インフェクションコントロールドクター（ICD）、臨床研修指導医（日本小児科学会）、抗菌化学療法認定医医師＋（いしぷらす）所属

進行の早さについて教えてください。

パーキンソン症候群の進行は、原因や年齢など個人差があります。一般的に症状が出てから3～5年かけて進行するといわれています。

パーキンソン症候群の進行は、今の医学では完全に止めることはできません。

しかし、薬やリハビリによって進行を遅らせれるので、症状が出たら早めに受診しましょう。

パーキンソン症候群を予防する方法はありますか？

パーキンソン症候群はドパミン欠乏による病気のため、脳内のドパミンが少なくならないような生活習慣を心がけましょう。

ドパミンを減らさないためには、次の方法がおすすめです。

運動

ストレス解消

人との交流を増やす

食事の改善（乳製品・肉・果物を食べる）

コーヒーを飲む

中でも「コーヒーを飲む」はおすすめ。コーヒーに含まれているカフェインはドパミン減少を抑えるはたらきがあります。

1日1杯飲むだけでも効果があるので、飲む習慣をつけましょう。日々の生活習慣を見直すことが、パーキンソン症候群にならない効果的な予防法です。

家族はどのようにサポートすれば良いでしょうか？

パーキンソン症候群について理解しましょう。症状の理解があれば、変な誤解をして患者さんを傷つけることもありません。

また、パーキンソン症候群にかかったからといって、今までできたことが急にできなくなるわけではありません。本人ができることは本人に任せて、自信をつけさせてあげてください。

パーキンソン症候群でよくないのは「患者さんが自信を無くしてしまうこと」です。

自信がなくなると、体を動かさなくなって、症状の進行が早くなってしまいます。

「病人だから」と特別扱いせず、できることは任せ、できない部分をサポートしてあげてください。

最後に、読者へメッセージをお願いします

パーキンソン症候群は誰もが発症する可能性がありますが、認知が低い病気の1つです。

効果的な治療法も開発されていないため、一度発症すると長く付き合わないといけない病気です。しかし、発症しても日常生活をガラっと変える必要はありません。

薬やリハビリを通して進行を症状の進行を遅らせられます。

日々の生活習慣を見直すことで、パーキンソン症候群の予防にもつながりますので、これを機に、パーキンソン症候群の理解を深めてください。

編集部まとめ

パーキンソン症候群は誰もが発症する可能性がある病気です。パーキンソン症候群は高齢者がなりやすい病気ですが、若い人でも発症する可能性は十分にあります。

パーキンソン症候群の症状や受診の目安も言及しているので、気になるようでしたら、一度神経内科に行って検査してもらいましょう。

パーキンソン症候群は早期発見できれば、進行を遅らせることができ、日常生活への影響も抑えられます。

また、生活習慣を見直して、パーキンソン症候群になりにくい生活を送ってください。

参考文献

パーキンソン病・パーキンソン症候群｜日本赤十字社医療センター

重篤副作用疾患別対応マニュアル｜厚生労働省