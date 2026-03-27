開催：2026.3.27

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 5 - 3 [レンジャーズ]

MLBの試合が27日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとレンジャーズが対戦した。

フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。

1回裏、2番 カイル・シュワバー 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 2-0 TEX

5回裏、4番 アレク・ボーム 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 PHI 5-0 TEX

9回表、4番 ジェーコブ・バーガー 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 PHI 5-2 TEX、8番 ダニー・ジャンセン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 PHI 5-3 TEX

試合は5対3でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで0勝1敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 08:04:12 更新