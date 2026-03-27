「彼の左足は国宝」マドリーの21歳MFにファン熱狂！ トルコを勝利に導く絶妙アシスト「見てるところ良すぎるわ」「天才すぎて嬉しい」【欧州予選PO準決勝】
自慢の左足で結果を残した。
現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ準決勝が各地で開催され、パスCに入ったトルコは、イスタンブールのベシュクタシュ・パークでルーマニアと対戦。１−０で勝利し、31日に行なわれる決勝へ駒を進めた。
決勝点が生まれたのは53分。フェルディ・カドゥオールのゴールを演出したのが、アルダ・ギュレルだ。
レアル・マドリーのMFは、敵陣右サイドのセンターサークル付近でキープすると、完璧にコントロールされたロングパスを供給。これを収めたフェルディがゴールに流し込んだ。
21歳のレフティが重要なゲームで芸術的なアシストを記録。SNS上では、「天才すぎて嬉しい」「魔法」「彼の左足は国宝」「神じゃん」「見てるところ良すぎるわ」「素晴らしい！」「結果出してて良い感じ！」「あと１勝すればギュレルをW杯で見れる」などの声が上がった。
接戦を制して本大会出場へ王手をかけたトルコ。ファイナルでは準決勝でスロバキアを下したコソボと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ギュレルが自慢の左足で芸術的アシスト！
現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ準決勝が各地で開催され、パスCに入ったトルコは、イスタンブールのベシュクタシュ・パークでルーマニアと対戦。１−０で勝利し、31日に行なわれる決勝へ駒を進めた。
決勝点が生まれたのは53分。フェルディ・カドゥオールのゴールを演出したのが、アルダ・ギュレルだ。
レアル・マドリーのMFは、敵陣右サイドのセンターサークル付近でキープすると、完璧にコントロールされたロングパスを供給。これを収めたフェルディがゴールに流し込んだ。
21歳のレフティが重要なゲームで芸術的なアシストを記録。SNS上では、「天才すぎて嬉しい」「魔法」「彼の左足は国宝」「神じゃん」「見てるところ良すぎるわ」「素晴らしい！」「結果出してて良い感じ！」「あと１勝すればギュレルをW杯で見れる」などの声が上がった。
接戦を制して本大会出場へ王手をかけたトルコ。ファイナルでは準決勝でスロバキアを下したコソボと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ギュレルが自慢の左足で芸術的アシスト！