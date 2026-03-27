「彼の左足は国宝」マドリーの21歳MFにファン熱狂！ トルコを勝利に導く絶妙アシスト「見てるところ良すぎるわ」「天才すぎて嬉しい」【欧州予選PO準決勝】

「彼の左足は国宝」マドリーの21歳MFにファン熱狂！ トルコを勝利に導く絶妙アシスト「見てるところ良すぎるわ」「天才すぎて嬉しい」【欧州予選PO準決勝】