映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（原題：The Super Mario Galaxy Movie）の全国公開を記念して、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pikmin Bloom（ピクミンブルーム）」との連動イベントが4月24日から6月23日まで開催される。

本イベントでは、「ピクミンブルーム」に、マリオにちなんだピクミンが登場する。期間中、ニンテンドーアカウントと連携することで表示される特別なお題をクリアすると、イベント限定の「スーパーマリオのキーホルダー」デコピクミンの苗が獲得できる。

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」公開記念「ピクミンブルーム」連動イベント

開催期間

［日本以外］

4月1日（水）0時 ～ 5月31日（日）23時59分（現地時間）

［日本］

4月24日（金）0時 ～6月23日（火）23時59分（現地時間）

※映画の公開タイミングに合わせて、地域によってイベントの期間が異なります。

イベント内容

イベント開始時に、「ピクミンブルーム」とニンテンドーアカウントを連携している人に特別なお題が表示される。ニンテンドーアカウントを「ピクミンブルーム」に連携していない人には、アプリ内で連携を促す案内が表示される。

□連携手順のページ

ニンテンドーアカウントを連携すると、3つのお題が解放される。お題は順番に進めることができ、各お題をクリアすると、下記のイベント限定デコピクミンに育つ金の苗が手に入る。

お題 1：「映画館」カテゴリの苗を育てて、ピクミンを1匹引っこ抜こう

→ 報酬：「スーパーマリオのキーホルダー」デコピクミン（黄）になる金の苗 ×1

お題 2：2,000歩あるこう

→ 報酬：「スーパーマリオのキーホルダー」デコピクミン（紫）になる金の苗 ×1

お題 3：おつかいを2回完了させよう

→ 報酬：「スーパーマリオのキーホルダー」デコピクミン（赤）になる金の苗 ×1

また、イベント期間中、お題 1のクリアに必要な「映画館」カテゴリの苗が映画館の近くで見つかりやすくなる。「近くのスポット」に「映画館」が表示されている場所で探知機を使うと、見つかる苗のうち1つは必ず「映画館」の苗になる。

【注意事項】

※イベント開始前から映画館の近くで見つかる苗からピクミンを引っこ抜くことでもお題 1はクリアできます。

※すべての映画館がマップ上で「映画館」カテゴリとして登録されているとは限らないため、一部の場所では該当カテゴリの苗が見つからない場合があります。予めご了承ください。

※Niantic Kidsアカウントをご利用の方は、ニンテンドーアカウントを連携せずにイベントへ参加できます。

※イベントが正常に表示されるにはアプリv140.5以降へのアップデートが必要になります。

※「ピクミンブルーム」を遊ぶ際は、周囲の安全に注意のうえ、国や自治体等の法令や方針等に従ってお楽しみください。今後行なわれるイベントについて、開催が中止、または内容が変更になる可能性があります。今後もSNSやアプリ内ニュースで最新情報をご確認ください。

(C) Nintendo