「バッグごちゃごちゃ」な人へ！【3COINS】デザイン可愛い♡「柄ポーチ」

バッグの中で、コスメやアクセサリーがごちゃごちゃ……。そんな人におすすめしたいポーチを【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 編集部の目にとまったのは、見るたびに気分が上がりそうな「柄ポーチ」。今回は爽やかなボーダー柄とキュートなドット柄のポーチをご紹介します。

これからの季節にぴったりなボーダー柄ポーチ

【3COINS】「フラットポーチ」\165（税込・セール価格）

マリンな雰囲気を醸し出すボーダー柄のポーチは、これからの季節にぴったり。ふんわりとしたタオル生地が使われており、触り心地が良さそうです。フラットタイプでかさばりにくく、バッグに入れやすいのが嬉しいポイント。イエローやブルーなど幅広いカラーを揃えているため、友達や家族とイロチで買うのもおすすめ。約15cm × 19cmという程よい大きさで、コスメや充電器の収納に便利です。

可愛いをギュッと詰め込んだドット柄ポーチ

【3COINS】「ドットダブルフリルポーチ」\330（税込）

たっぷりとフリルがあしらわれたガーリーな雰囲気のドット柄ポーチ。くすみピンクやモノトーンなど甘すぎないカラー展開で、大人も使いやすそう。内側には仕切りが付いているため、小物を整理して入れられます。約11cm × 16cmという大きさで、化粧品やヘアアクセサリーなどの収納にぴったり。プチプラながら華やかなデザインなので、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

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writer：Emika.M