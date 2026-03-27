「私の方がもっと大変だよ？」弱音を吐くたび被せてくる【マウント女子】思い切って距離を置いた結果

これは友人A子から聞いた話です。何を話しても張り合ってくる相手にイラッとし続けていたところ、真正面から戦うのではなく“距離を取る”という選択をしたことで、人間関係が驚くほど軽くなった出来事です。

最初は気の合う人だと思っていた

出会った頃、その人は明るくて話題も豊富で、誰とでもすぐ打ち解けるタイプでした。

「何でも話せる相手ができて嬉しい！」

一緒にいると笑いが絶えず、私は自然と心を開いていきました。

少しずつプライベートな話もするようになりました。

けれど、会話の中で小さな違和感を覚えることが増えていきました。

積み重なるモヤモヤ

「最近、仕事がちょっと忙しくて……」

私がそう漏らすと、彼女は食い気味にこう返します。

「えー、私なんて毎日終電だよ？ 土日も潰れてるし、それに比べればマシじゃない？」

褒められた話をすれば「でも私のほうが昔はもっと評価されてた」と被せられ、旅行の話をすれば「そこよりいい場所、私は知ってるよ」と上から返される。

彼女は決して直接的な否定はしません。でも、会話の着地点は必ず「私の方が上（あるいは私の方が大変）」になるようコントロールされている。

（どうせ何を話しても、彼女の話で塗り替えられてしまう……）

いつしか私は、彼女の前で言葉を飲み込むようになっていました。