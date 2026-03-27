《新作》淡いピンクが可愛い♡【セブン-イレブン】食べ逃したくない「春スイーツ」

スイーツから春を感じたい人は、要チェック！【セブン-イレブン】では、桜やいちごを使ったほんのり淡いピンク色の「春スイーツ」を販売中です。満開の桜を連想させるピンク色のスイーツは、春の季節感を楽しむのにぴったり。そこで今回は、可愛い見た目にキュンとしながら味わいたい、セブン-イレブンのスイーツを紹介します。

春色いっぱいのミルクプリン

@sujiemonさんによると「セブン定番の春スイーツ」という、「とろけるさくらミルクプリン」。カップに広がるプリンの淡いピンク色が、とても可愛らしいスイーツです。天面にあしらわれたさくらホイップクリーム、さくらソースにより、上から見ても横から見ても華やかさが楽しめるはず。

桜の香りに春らしさを感じて

ほんのりピンクの見た目だけでなく、味と香りでもしっかり春らしさを楽しませてくれる「とろけるさくらミルクプリン」。@sujiemonさんによると、「ほんのり甘酸っぱく美味しい」「どこを食べても桜が香ります」とのことなので、桜の香りや風味を楽しみたい人におすすめのスイーツです。

桜のピンクといちごの赤のコントラストが華やか

「もっちり和クレープ さくらといちご」は、桜といちごを組み合わせた春らしさ満点のスイーツ。クレープ生地には、さくら餡、さくらクリーム、いちごソースが包まれていて、和と洋のテイストが楽しめそう。クレープ生地の淡いピンクと、いちごソースの鮮やかな赤によるコントラストが鮮やかです。

クリームたっぷりで満足感もバッチリ

@pan.oyatsuさんが、「ちゃんとクリームぱんぱんに巻いてあってずっしり感ある」とコメントしているように、クレープ生地に包まれているさくらクリームは、見た目以上にたっぷりと感じられそう。クレープ生地で隠れている部分にもしっかりクリームが入っているようなので、満足感のあるスイーツを求める人にもぴったりです。

心弾むビジュアルが魅力的な、セブン-イレブンの春スイーツ。満開の桜を連想させるような淡いピンクのスイーツは、見ているだけでキュンとする可愛さです。気になるスイーツは、ぜひお近くのセブンで探してみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる