女性アイドルグループ「XINXIN」（シンシン）の甘リ和音（あまり・かずね）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。大阪大学を卒業したことを初公表した。



【写真】初めて見た！大阪大学の学位記を手に笑顔を見せる甘リ和音

甘リは「本日、大阪大学を卒業しました」と報告。続けて「初めて公表しました 大学では言語学を中心に学んでいて、本日卒業式でした」と明かし、袴姿で、卒業証書にあたる大阪大学の学位記を手にほほえむ写真を添えた。



アイドルと並行しての大学生活について「自らの意思でアイドル活動との両立を選んだので、どちらもに、特にグループ活動には最大限影響が無いようにということを第一にはしてきましたが、たくさんの方の支えや配慮のおかげで無事卒業することができました」と記し、関係者に対して感謝を述べた。直近についても「留学から帰ってきて復学し、この1年はXINXINの活動と卒論を同時並行していました」と激動の1年であったことを報告した。



また「学ぶことは大好きですが、決して一直線な大学生活ではなく、卒業後の生き方に悩むこともたくさんあって、休学して留学に行ったりと、立ち止まる期間を自分に与えたこともありました」と紆余曲折があったことも告白。その上で「そうして立ち止まって周りを見渡せば見渡すほど、そして学べば学ぶほどに広がった世界に、周囲の流れと違う道を選ぶことへの葛藤はいつしか自分を信じて未来を切り開くための土台となり、大好きなアイドルを続けたいという気持ちに正直に生きることを選んで、今があります！」と現在につながっていることを記した。



今後について「今日から正真正銘、職業:アイドル！」とアイドルを主軸に進んでいくことも知らせ、「選んだこの道を誇れるように、そして蓄えたものや学びを周囲や活動に貢献するために使っていけるように、日々大切に、頑張っていきたいと思います！ 改めてよろしくお願いします！」と結んだ。



（よろず～ニュース編集部）