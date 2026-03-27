

本田翼

本田翼が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント』に出席した。

新発売されたBurberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」を記念した主要都市を巡るポップアップイベント。桜色のラッピングを施し、東京会場ではフレグランスに加え、日本では限られた店舗でのみ展開されている人気のメイクアップコレクションも一部ラインアップする。

「BURBERRY HER PARFUM」を身にまとい「とっても甘い中に華やかさと清潔感と、さらに少し濃厚さも残るような素敵な香りです」とし「桜の時期なので、今日からいろんなシーンで使いたいですね。この春の季節にぴったりな香りでした」

日本の春を象徴する桜をテーマにしたイベントにちなみに、お花見に欠かせないアイテムは？と聞かれ「お花見って風が強くて寒いんですよ。実は防寒が一番大事だと思います」とし「花見に友達を誘ってみたんですけど、なかなか予定が合わなくて……。私の周りは先の予定を決めたがらない子が多くて『明日行こう』ならいいけど『１週間後』は難しいって言われちゃうんですよね。行けたらいいなと思っています」と笑った。