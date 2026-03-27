◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝 ポーランド２―１アルバニア（２６日・ワルシャワ）

欧州プレーオフの準決勝８試合が行われ、８チームが決勝に進出した。本大会で日本が入るＦ組のラスト１枠を懸けたパスＢでは、ポーランドがアルバニアを２―１で退け、スウェーデンとの決勝に駒を進めた。

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アルバニアは金星を逃し、初のＷ杯出場を逃した。ＦＩＦＡランク３３位の敵地ワルシャワに乗り込んだ同６３位の伏兵は、前半に１点を先制しながらも後半に２点を失った。

前半４２分、相手ＤＦのクリアミスを拾ったＦＷホッジャ（ディナモザグレブ）が右足で貴重な先制点。大観衆を黙らせる一撃となった。

しかし後半は、３大会連続のＷ杯出場を目指すポーランドの意地に屈した。セットプレーからポーランドＦＷレバンドフスキ（バルセロナ）に同点ゴールを浴びると、ＭＦジエリンスキ（インテル）に豪快なミドルシュートを許し、１―２のスコアでの敗退が決まった。

予選ではセルビア、ラトビア、アンドラを上回り、全勝のイングランドに次ぐ２位（４勝２分け２敗）でプレーオフ進出を決めたが、夢舞台へはあと一歩及ばなかった。