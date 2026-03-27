『朱色の仮面』10月から分割2クール放送 キービジュアル公開＆ティザーPVでアニメ映像解禁
テレビアニメ『朱色の仮面』が10月より分割2クールで放送されることが発表された。放送枠は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットにて毎週土曜午後5時30分（※一部地域を除く）となる。あわせて、キービジュアルとティザーPVが公開された。
【動画】アニメ映像初解禁！公開された『朱色の仮面』ティザーPV
キービジュアルは、主人公のペル、そして友となるソナ、モクの3人の強い覚悟の表情が描かれている。アニメ映像初解禁となるティザーPVでは、仮面で得られる能力を駆使したバトルシーンもお披露目。
また、『COMIC Y-OURS（コミックユアーズ）』にて原作コミックス1〜3巻が無料試し読み可能に。さらに、3月28日〜29日に東京ビッグサイトで開催される『AnimeJapan 2026』ではytv animationブースにて、ビジュアル展示も実施される。
本作は、漫画：那波なばな氏、原作：Dr.Poro氏による『ヤングキングアワーズ』（少年画報社）連載中の同名漫画が原作。少年たちが、強敵、後悔、そして過酷な運命へ立ち向かっていく仮面バトルファンタジー。主人公・ペルは伝説の仮面職人の弟子であり、強大な仮面に操られた末に、意図せず仲間と師匠を殺めてしまった過去を持つ。そして、二度とこのような悲劇を生まないよう、世界中に散らばる師匠の仮面を壊すことを決意し旅に出る。その先で、信頼できる友と出会い、敵うはずのない強敵との激闘が繰り広げられていく。
【動画】アニメ映像初解禁！公開された『朱色の仮面』ティザーPV
キービジュアルは、主人公のペル、そして友となるソナ、モクの3人の強い覚悟の表情が描かれている。アニメ映像初解禁となるティザーPVでは、仮面で得られる能力を駆使したバトルシーンもお披露目。
本作は、漫画：那波なばな氏、原作：Dr.Poro氏による『ヤングキングアワーズ』（少年画報社）連載中の同名漫画が原作。少年たちが、強敵、後悔、そして過酷な運命へ立ち向かっていく仮面バトルファンタジー。主人公・ペルは伝説の仮面職人の弟子であり、強大な仮面に操られた末に、意図せず仲間と師匠を殺めてしまった過去を持つ。そして、二度とこのような悲劇を生まないよう、世界中に散らばる師匠の仮面を壊すことを決意し旅に出る。その先で、信頼できる友と出会い、敵うはずのない強敵との激闘が繰り広げられていく。
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