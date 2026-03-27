現役東大院生・入江あんな、『グッド！モーニング』ファミリーに加入「驚きが強めのうれしい気持ち」
テレビ朝日は27日、あさの情報番組『グッド！モーニング』のメンバーとして、現役東大院生・入江あんなが、30日の放送から加入することを発表した。
【写真】『グッド！モーニング』の新体制…土日キャスト
“ミス東大2025”ファイナリストとして話題になった現役東大院生・入江は、『グッド！モーニング』でキャスターに初挑戦。「父の影響で学生時代は毎朝、『グッド！モーニング』を拝見して登校するというルーティンでした」という入江は、「出演が決定したときは、“まさかいつもお世話になっていたあの番組に私自身が！”という驚きが強めのうれしい気持ちでいっぱいでした」と喜びを語った。
また「スタートダッシュとなる朝の時間に、視聴者のみなさんが気持ちよく一日を始められるような、明るく前向きな時間をお届けしたいと思っています。毎朝のルーティンとしてみなさんの一日の活力になれるよう、誠心誠意尽くします！」と全力投球を宣言した。
■入江あんなコメント
――『グッド！モーニング』出演が決まったときのお気持ちと意気込みを教えてください。
【入江】父の影響で学生時代は毎朝、『グッド！モーニング』を拝見して登校するというルーティンだったので、正直出演が決定したときは、“まさかいつもお世話になっていたあの番組に私自身が！”という驚きが強めのうれしい気持ちでいっぱいでした。そして、毎朝『グッド！モーニング』にお世話になっていた入江家のみんなにすぐに報告したい気持ちであふれていました。
共演者の方やスタッフの方々、視聴者のみなさんへの感謝の気持ちを常に忘れず、いち早く一人前のキャスターとして成長し、一日のスタートとなる朝を彩れるように精進して参ります！
――毎朝のルーティンを教えてください
【入江】どんなに朝が早くても、起きたら必ず白湯→お野菜→自家製お味噌汁→納豆ご飯の順で朝ご飯を食べることです。朝ご飯が1日のエネルギーの源であり、なるべく体に良いものを摂りたいと考えているため、まずは白湯で内臓を温めて活性化させます。そして血糖値の上昇を抑えるために、最初にお野菜をゴマ油と塩で味付けして食べます。最後に腸活のために発酵食品を摂りたく、自家製のお味噌汁と納豆は欠かせません。お味噌汁も食物繊維をたっぷりと摂取したいので、キノコ類を絶対に入れています。
――お気に入りの朝ごはんを教えてください
【入江】両親が作ってくれる朝ごはんです。特に実家に帰省したときに食べることができる朝ごはんは格別で、具だくさんの豚汁、卵焼き、焼き魚、煮物、その日のお肉料理などのラインアップで構成されます。焼き魚は鮭やホッケが多く、お肉料理は生姜焼き、すき焼きなどさまざまです。どれも手作りならではの温かさがあり、朝からしっかりと力をもらえるような気がします。美味しさゆえに食べ過ぎてしまうことに注意しなければなりません。帰省したときに味わえる、私にとって少し特別なお気に入りの朝ご飯です。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
【入江】いつも『グッド！モーニング』をご覧いただきありがとうございます！ スタートダッシュとなる朝の時間に、視聴者のみなさんが気持ちよく一日を始められるような、明るく前向きな時間をお届けしたいと思っています。毎朝のルーティンとしてみなさんの一日の活力になれるよう、誠心誠意尽くします！どうぞよろしくお願いいたします。
【写真】『グッド！モーニング』の新体制…土日キャスト
“ミス東大2025”ファイナリストとして話題になった現役東大院生・入江は、『グッド！モーニング』でキャスターに初挑戦。「父の影響で学生時代は毎朝、『グッド！モーニング』を拝見して登校するというルーティンでした」という入江は、「出演が決定したときは、“まさかいつもお世話になっていたあの番組に私自身が！”という驚きが強めのうれしい気持ちでいっぱいでした」と喜びを語った。
■入江あんなコメント
――『グッド！モーニング』出演が決まったときのお気持ちと意気込みを教えてください。
【入江】父の影響で学生時代は毎朝、『グッド！モーニング』を拝見して登校するというルーティンだったので、正直出演が決定したときは、“まさかいつもお世話になっていたあの番組に私自身が！”という驚きが強めのうれしい気持ちでいっぱいでした。そして、毎朝『グッド！モーニング』にお世話になっていた入江家のみんなにすぐに報告したい気持ちであふれていました。
共演者の方やスタッフの方々、視聴者のみなさんへの感謝の気持ちを常に忘れず、いち早く一人前のキャスターとして成長し、一日のスタートとなる朝を彩れるように精進して参ります！
――毎朝のルーティンを教えてください
【入江】どんなに朝が早くても、起きたら必ず白湯→お野菜→自家製お味噌汁→納豆ご飯の順で朝ご飯を食べることです。朝ご飯が1日のエネルギーの源であり、なるべく体に良いものを摂りたいと考えているため、まずは白湯で内臓を温めて活性化させます。そして血糖値の上昇を抑えるために、最初にお野菜をゴマ油と塩で味付けして食べます。最後に腸活のために発酵食品を摂りたく、自家製のお味噌汁と納豆は欠かせません。お味噌汁も食物繊維をたっぷりと摂取したいので、キノコ類を絶対に入れています。
――お気に入りの朝ごはんを教えてください
【入江】両親が作ってくれる朝ごはんです。特に実家に帰省したときに食べることができる朝ごはんは格別で、具だくさんの豚汁、卵焼き、焼き魚、煮物、その日のお肉料理などのラインアップで構成されます。焼き魚は鮭やホッケが多く、お肉料理は生姜焼き、すき焼きなどさまざまです。どれも手作りならではの温かさがあり、朝からしっかりと力をもらえるような気がします。美味しさゆえに食べ過ぎてしまうことに注意しなければなりません。帰省したときに味わえる、私にとって少し特別なお気に入りの朝ご飯です。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
【入江】いつも『グッド！モーニング』をご覧いただきありがとうございます！ スタートダッシュとなる朝の時間に、視聴者のみなさんが気持ちよく一日を始められるような、明るく前向きな時間をお届けしたいと思っています。毎朝のルーティンとしてみなさんの一日の活力になれるよう、誠心誠意尽くします！どうぞよろしくお願いいたします。