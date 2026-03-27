開幕戦大敗も唯一の“光” 村上宗隆、確信のメジャー1号に「決して忘れることのできない瞬間になったことだろう」米メディア
村上宗隆はメジャーデビュー戦で確信の一発を放った(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月26日、ブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場し、9回の第4打席で、右腕のジェーク・ウッドフォードから右翼の2階席看板に当てるソロアーチを放った。
【動画】豪快にメジャー1号！村上宗隆の本塁打をチェック
チームは開幕戦で大量14点を奪われる展開で敗れたが、米メディア『ClutchPoints』は「その混乱の中でも唯一の“光”があった。ムネタカ・ムラカミがMLB初安打となるホームランを叩き出した。彼にとって、決して忘れることのできない瞬間になったことだろう」と、伝えている。
同メディアは「オフシーズンの移籍市場で目玉選手の一人だったこともあり、多くのファンがムラカミのホワイトソックスでの活躍を心待ちにしていた」とし、「彼は屈指のホームランバッターとして広く知られる存在だ」とあらためて強調した。
さらに「スワローズ時代に数々の大舞台を経験してきたムラカミは、ホワイトソックスでも主力としてフル稼働することが期待されている。ここ数年は低迷が続いていたホワイトソックスだが、現在は注目すべき若手選手が揃っている」と紹介し、チームには26歳の村上の他、コルソン・モンゴメリー、カイル・ティール、エドガー・クエロといった20代前半の若手有望株がいる。
記事では「ムラカミにとっても、早々に本塁打が1本出たことは、シーズンを戦い抜く上での大きな自信になるだろう」と、見解を示していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。