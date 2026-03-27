【センバツ】第9日第1試合のスタメン発表 先発は八戸学院光星・岩崎賢成、中京大中京・安藤歩叶
◇第98回全国選抜高校野球大会第9日 準々決勝 八戸学院光星（青森）―中京大中京（愛知）（2026年3月27日 甲子園）
大会9日目第1試合では、準決勝進出を懸けて5年ぶりの4強を狙う中京大中京（愛知）と、12年ぶりの4強を狙う八戸学院光星（青森）が対戦。中京大中京が勝てば5年ぶり、八戸学院光星が勝てば12年ぶりの4強となる。試合に先立ち、スタメンが発表された。
先攻・中京大中京は、エース右腕・安藤歩叶（3年）が先発のマウンドに上がる。安藤は19日の1回戦・阿南光（徳島）戦で先発し8回途中1失点、24日の2回戦・帝京（東京）戦も先発で5回途中まで投げて4失点だった。
一方、後攻の八戸学院光星は、2年生右腕・岩崎賢成が先発する。岩崎は24日の2回戦・滋賀学園（滋賀）戦で先発し4回4安打2失点だった。
スタメンは以下の通り。
【中京大中京】（先攻）
遊・田中大晴
三・半田直暉
中・神達大武
右・荻田翔惺
一・松田知輝
左・渡辺竜源
指・川石大空
捕・津末駿晃
二・森 風馬
投・安藤歩叶
【八戸学院光星】（後攻）
一・菅沼晴斗
遊・長野宏紀
右・新谷翔磨
指・北口晃大
左・新谷契夏
二・佐々木龍馬
中・仲里 悠
捕・鈴木悠斗
三・山入端立羽
投・岩崎賢成