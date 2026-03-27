「それっぽい仕事」で自尊心を満たしていた私を殴った、強烈なひと言
体裁よく整えた資料、流行りの横文字を並べた発言。怒られはしないが、誰の心も動かさない。そんな「仕事をやった気になっている」自分にもやもやしていた筆者は、映画監督の長久允氏が書いた『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』を読み、ある一言に胸をえぐられるような痛みを感じた。（文／飯室 佐世子）
「波風を立てない」ことの虚しさ
体裁よく資料を整え、会議では流行りのビジネス用語を使ってそれらしい発言をする。上司やクライアントからは「きれいにまとまってるね」と及第点をもらえる。
でも、そこから人の心を動かすような成果が生まれることはない。
心のどこかで「中身がないな」と気づきながらも、波風を立てない正解らしき仕事を量産し続ける日々に、なんとも言えない虚しさを抱えていた。
そんな時、一冊の本を開いた。サンダンス映画祭でショートフィルム部門のグランプリを受賞した映画監督・長久允氏の著書『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』だ。
ページをめくってすぐ、目に飛び込んできた見出しに、ぎくりとした。
胸の奥、ぐさり。
まるで、そつなくこなした気になっている私の仕事を、真っ向から指差して言われているようだった。
「空っぽなもの」は誰にも刺さらない
本の中で著者は、学生時代の苦い失敗談を告白している。
かつての彼は、自分が最高だと思うかよりも、他者から評価されることを目指し、「なんとなく映画っぽい」ものを作っていたという。
「売れるために、これをやらねば」と自分の本当の気持ちを横に置いた結果、「雰囲気だけの空っぽな映画」になり、何の賞にも引っかからなかったという。
――『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』P.6より
そのエピソードに、私は自分の働き方を重ね合わせずにはいられなかった。
私がやっていたのも、自分の熱量を置き去りにした、ただのビジネスパーソンっぽい仕事だったのではないか……。
「これでいい」と思えるために
著者はその後、「それっぽさ」を捨てて自由にのびのびと書いたことで、サンダンス映画祭でグランプリを獲得する。
「この映画は他の何にも似ていない」と絶賛されたその根底にあるのは、圧倒的な個人的な熱量だ。
著者は読者に向けて、力強く語りかける。
――『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』P.39より
もちろん、正解を追い求めて良い仕事もある。だけど、できるなら、1つでも。自分が本心から「やりたい」と思える熱量を、かけられる何かが欲しいものだ。
この本は、無難な仕事に逃げ込もうとする私をとっ捕まえて殴り、「これでいいんだっけ？」を今一度確かめさせてくれる、そんな本だった。
（本稿は、『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』の発売を記念したオリジナル記事です）