電力会社向けの特注バージョン

ルノーは、新型EV『トゥインゴ』の商用車仕様を発表した。フランスの電力会社EDF向けに特別に開発されたバンタイプだ。

【画像】小粋なコンパクトハッチバックがEVとして復活【ルノー・トゥインゴを詳しく見る】 全24枚

後部座席を取り外したことで、荷室容量は乗用車仕様の360Lから2倍以上の797Lに拡大された。荷物を隠すためのカバー付き金属製ケージが設置され、荷室はメッシュの仕切り板で運転席と隔てられる。



ルノー・トゥインゴの商用車仕様（EDF向け）

納車後も乗用車仕様に改造することが可能で、企業フリート（社用車）としての役目を終えた後の再販価値を守る。

外観上の違いとしては、黒いヘッドライトの縁取りと、EDFのコーポレートカラーであるブルーの塗装が特徴的だ。また、積載物を視線から保護するため、リアウィンドウはほぼ不透明な着色が施されている。

このトゥインゴの商用車仕様は、現時点ではコンセプトカーに留まるものの、そのシンプルな構造から市場投入は容易だろう。しかし、ルノーはAUTOCAR UK編集部に対し、量産バージョンが英国で販売される可能性は低いと語った。

小型車ベースのバンに再注目

ルノーは1990年代の初代トゥインゴでも同様の改造モデルを展開していたが、現存する車両はかなり希少だ。

欧州では、多くの小型ハッチバックが商用車へと改造されてきた歴史がある。英国の通信会社BTは初代フォードKaの貨物仕様を特注し、フィアットもパンダのバン仕様を数世代にわたり販売してきた。

乗用車ベースの商用車の市場はここ数年で低迷していたが、現在は復活の兆しを見せている。ルノー4 Eテックやシトロエンe-C3の商用車仕様などさまざまな選択肢がある。