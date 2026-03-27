パパの靴下のニオイを自ら嗅いで悶絶…“知りつつも”挑むフレンチブルドッグに「面構えが違う…」「頂きに行ってるやん」
パパの靴下のニオイを自ら嗅ぎ、悶絶――。そんな衝撃的な姿を見せているのは、フレンチブルドッグのアビーちゃん。Instagramに投稿された動画には、「全て知ってしまったような顔するのやめて」「面構えが違う…」「頂きに行ってるやん」など、ツッコミコメントが続出。まるで人間のような感情表現を見せるアビーちゃん。いったいどんなワンちゃんなのか、投稿主のぶるふぁみのアビーさん（＠burufami（外部サイト））に話を聞いた。
【写真】”すべて”を知ってしまった顔… ひとしきり悶絶した後のアビーちゃん
――「勝手に嗅いで、勝手に悶絶するのやめてくれない？」という動画が話題になっていますが、この反響についてどのような印象ですか。
「臭いと分かっていながらもついつい嗅いでしまう気持ち分からなくもないがこの反応は想像のはるか先をいっていたみたいなコメントが多数ありまして、パパはショックをうけておりました（笑）」
――こちらの動画を撮影された際のアビーちゃんの様子について、実際にご覧になっていてどうでしたか？
「いや…嗅ぐなよ！と思いつつ、なんだかんだパパの靴下好きなんじゃないかと思いました」
――「パパの靴下シリーズ」として他にも投稿されていますが、パパの靴下のにおいを感じると過剰な反応を見せるという、発見のきっかけとなったエピソードなどがありましたら教えてください。
「アビーが赤ちゃんの頃イタズラが多かったので、冗談半分でイタズラする度にパパの靴下を鼻にあてたらマジギレしていたのでお仕置きがきっかけです」
――ご家族によって対応の差が見られる投稿もいくつかありますが、実際のところ対応にはかなり違いがあるのでしょうか。
「動画でも投稿している通り、ママと息子には優しくパパが近づくと不機嫌になります」
――体調を崩しているママさんのそばに来たり、けがをした足を舐めたりと、心配しているように見えるアビーちゃんの様子も見られます。
普段のアビーちゃんはどのような性格なのでしょうか。
「普段は温厚で優しい性格をしています。あと、自分のことを人間だと思っています」
――「これはアビーちゃんらしい」と感じられるような、個性が伝わるエピソードや行動がありましたら教えてください。
「禁止しているソファにのぼり、誰かが帰宅すると見つかる前に降りるという行為です。本人はバレていないと思っているらしいですが、カメラで丸見えなんです」
――「勝手に嗅いで、勝手に悶絶するのやめてくれない？」という動画が話題になっていますが、この反響についてどのような印象ですか。
「臭いと分かっていながらもついつい嗅いでしまう気持ち分からなくもないがこの反応は想像のはるか先をいっていたみたいなコメントが多数ありまして、パパはショックをうけておりました（笑）」
――こちらの動画を撮影された際のアビーちゃんの様子について、実際にご覧になっていてどうでしたか？
「いや…嗅ぐなよ！と思いつつ、なんだかんだパパの靴下好きなんじゃないかと思いました」
――「パパの靴下シリーズ」として他にも投稿されていますが、パパの靴下のにおいを感じると過剰な反応を見せるという、発見のきっかけとなったエピソードなどがありましたら教えてください。
「アビーが赤ちゃんの頃イタズラが多かったので、冗談半分でイタズラする度にパパの靴下を鼻にあてたらマジギレしていたのでお仕置きがきっかけです」
――ご家族によって対応の差が見られる投稿もいくつかありますが、実際のところ対応にはかなり違いがあるのでしょうか。
「動画でも投稿している通り、ママと息子には優しくパパが近づくと不機嫌になります」
――体調を崩しているママさんのそばに来たり、けがをした足を舐めたりと、心配しているように見えるアビーちゃんの様子も見られます。
普段のアビーちゃんはどのような性格なのでしょうか。
「普段は温厚で優しい性格をしています。あと、自分のことを人間だと思っています」
――「これはアビーちゃんらしい」と感じられるような、個性が伝わるエピソードや行動がありましたら教えてください。
「禁止しているソファにのぼり、誰かが帰宅すると見つかる前に降りるという行為です。本人はバレていないと思っているらしいですが、カメラで丸見えなんです」