『ドラえもん』史上最大級のイベントが泣ける！ 日本初上陸の没入型展示をオープン前に体験＜取材レポ＞
世界7都市を巡った『ドラえもん』史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」がついに日本初上陸！ 3月27日（金）から9月30日（水）の期間限定で、東京ドリームパークで開催される。『ドラえもん』の名シーンや個性豊かなキャラクターたちが、かつてない規模で一堂に集結する本展覧会は、3つの有料エリアと3つの無料エリアから成る計6エリアで構成され、まんが、アニメ、大長編、それぞれの魅力を余すことなく詰め込んだ特別な展示を通して、作品の物語に深く没入できる体験型イベントとなっている。今回クランクイン！トレンドは、オープン前日に実施されたメディア向け内覧会に参加。見どころ満載の会場内の様子を一足先にチェックしてきた。
【写真】本展覧会の目玉「100％ドラえもん まんがワールド展」の様子
■ドラえもんのふるさとで開催
今回開催される「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」は、これまで香港、上海、バンコク、台湾などアジア各地を巡り世界中の『ドラえもん』ファンを魅了してきたイベントで、日本は8番目の開催地として選ばれた。本国での開催について、オールライツリザーブドの創設者であるSKラム氏は、オープニングセレモニーで「ドラえもんのふるさとである日本・東京での開催は、私たちにとって大変意味深く、一つの大きな節目であると感じています」としみじみ。会場には100体以上のドラえもんや仲間たちが勢ぞろいしており、中には日本会場限定の桜ドラえもん、おにぎりドラえもん、柴犬ドラえもん、お相撲ドラえもんもいると明かした。
さらに、本イベントに登壇したゲストの永尾柚乃は「いろんなドラえもんがたくさんいて、どのドラえもんも100％かわいくていい表情なんです。なので『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』に来て、自分のお気に入りのドラえもんを見つけてもらいたいです」と、一足先に展覧会を見学した感想を吐露しにっこり。
いったいどんな世界が広がっているのか、さっそくチェックしていこう。
■目玉となる9つの展示エリア
本イベントの目玉となるのは、東京ドリームパーク7階のイベントスペースに位置する、9つの展示エリアから構成された「100％ドラえもん まんがワールド展」だ。
ここは有料チケットが必要なエリアとなっており、一般チケットの利用者は入場特典として「アクリルバッジ（全9種）」と「プロモカード（全4種）」がランダムで各1つずつもらえる。
ドラえもんが幕からチラリと覗いているゲートを抜けた先にある「100% ミニシアター」では、本イベントのために制作されたオリジナルアニメーション2作品が上映。新しいひみつ道具“100％友達あつめすず”と“日本会場オリジナルドラえもん”をテーマにした特別なストーリーは、本会場限定。内覧会では特別に撮影の許可が降りたが、通常営業時は撮影NGになるので、記憶にしっかり焼きつけよう。
続く「先生の机」は、藤子・F・不二雄先生が実際に創作を行っていた仕事場を再現。「僕は、すべてにおいて“好き”であることを優先させてきました」と語る先生が子どものころに夢中になった物語や恐竜にまつわる資料が所狭しと置かれた机と、まるでドラえもんが飛び出てきたような展示は、先生の頭の中にドラえもんが誕生した瞬間を覗いているようだった。
また、机の周りには『ドラえもん』の現在までの歩みをたどる年表や、てんとう虫コミックス全45巻の表紙、厳選されたひみつ道具や名場面が飾られており、『ドラえもん』が国民的まんがへと成長していった軌跡をたどることができる。表紙と名場面で形成された「まんがアーチ」の周りには、心に刺さる名セリフの数々があしらわれているので、ぜひ思い出として持って帰ってほしい。
アーチを抜けた先、「てんとう虫コミックスの世界」では、5巻「ドラえもんだらけ」、11巻「化石大発見！」、12巻「声のかたまり」、14巻「無人島へ家出」、35巻「ま夜中に山びこ山が！」の5場面を再現した大迫力の立体展示が楽しめる。なんと立体像はすべて等身大！ 余談だが、『ドラえもん』の公式サイトによると、彼の身長は129．3cm。このサイズのドラえもん5体がのび太の部屋にいたとなると、なかなか窮屈な光景が広がっていただろう。
さらに、無限に広がる映像空間に包まれる「ドラえもんのミラールーム」、豊かな色彩表現を堪能できる17点のカラー原画や、さまざまな表情のドラえもんたちが立体的に登場する「カラフルドラえもん回廊」を通過すると、ファンなら一度は涙する「ウソ800」の名場面の展示が。
優しく微笑むドラえもんに抱きつくのび太の姿は、2人の再会シーンを思い出させ、グッと心にくるものがあり泣ける。展示の周りには、先生が描いたモノクロ原画20点が飾られており、中には先生の手書き文字を間近で見られるものもあった。
それから、のび太の部屋を舞台に、全45巻から厳選した名シーンを3Dプロジェクションマッピングで上映する「のび太のまんがルーム」、10種の壁面演出と原画30点で全17作品の「大長編ドラえもん」の壮大な物語の魅力を紹介した「大長編ドラえもんの世界」を抜けると、ドラえもんの“四次元ポケット”から飛び出したひみつ道具が壁一面にあしらわれた「ドラえもんの100％ひみつ道具ルーム」が登場。学生時代に「欲しい」と切に願った“アンキパン”も。筆者のように、ひみつ道具を見て、まんが『ドラえもん』との記憶を思い出す人も多いのではないだろうか。
■お気に入りのドラえもんはどれ？
さらに、東京ドリームパークの建物を出て2分ほど歩いた場所にある“シンボルプロムナード公園”には、全長12mのドラえもんバルーンと個性豊かなドラえもんが大集合したフォトスポットが用意されており、一緒に撮影を楽しむことが可能。
写真を撮るのも一苦労なほど大きいドラえもんバルーンの周りには、日本会場限定の桜ドラえもん、おにぎりドラえもん、柴犬ドラえもん、お相撲ドラえもんの姿も！
ちなみに、ここにいるドラえもんは手で触れることもOK。壊れやすい子もいるので、優しくなでたり寄り添ったりしながら、思い思いの写真を撮ってみて。
そのほか、本イベントは、100点弱の会場限定商品が並ぶグッズ販売のほか、まんがやアニメに登場した特別なドラえもんを集めた野外展示、「BOSCOエキストラバージンオリーブオイル」を使用したフード、『ドラえもん』そして藤子・F・不二雄作品の仲間たちがフォーマルな衣装でブルーカーペットに並ぶ展示などがそろう、見て・食べて『ドラえもん』の世界観を満喫できるコンテンツが盛りだくさんのイベントとなっている。
（C）Fujiko Pro
■ドラえもんのふるさとで開催
今回開催される「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」は、これまで香港、上海、バンコク、台湾などアジア各地を巡り世界中の『ドラえもん』ファンを魅了してきたイベントで、日本は8番目の開催地として選ばれた。本国での開催について、オールライツリザーブドの創設者であるSKラム氏は、オープニングセレモニーで「ドラえもんのふるさとである日本・東京での開催は、私たちにとって大変意味深く、一つの大きな節目であると感じています」としみじみ。会場には100体以上のドラえもんや仲間たちが勢ぞろいしており、中には日本会場限定の桜ドラえもん、おにぎりドラえもん、柴犬ドラえもん、お相撲ドラえもんもいると明かした。
さらに、本イベントに登壇したゲストの永尾柚乃は「いろんなドラえもんがたくさんいて、どのドラえもんも100％かわいくていい表情なんです。なので『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』に来て、自分のお気に入りのドラえもんを見つけてもらいたいです」と、一足先に展覧会を見学した感想を吐露しにっこり。
いったいどんな世界が広がっているのか、さっそくチェックしていこう。
■目玉となる9つの展示エリア
本イベントの目玉となるのは、東京ドリームパーク7階のイベントスペースに位置する、9つの展示エリアから構成された「100％ドラえもん まんがワールド展」だ。
ここは有料チケットが必要なエリアとなっており、一般チケットの利用者は入場特典として「アクリルバッジ（全9種）」と「プロモカード（全4種）」がランダムで各1つずつもらえる。
ドラえもんが幕からチラリと覗いているゲートを抜けた先にある「100% ミニシアター」では、本イベントのために制作されたオリジナルアニメーション2作品が上映。新しいひみつ道具“100％友達あつめすず”と“日本会場オリジナルドラえもん”をテーマにした特別なストーリーは、本会場限定。内覧会では特別に撮影の許可が降りたが、通常営業時は撮影NGになるので、記憶にしっかり焼きつけよう。
続く「先生の机」は、藤子・F・不二雄先生が実際に創作を行っていた仕事場を再現。「僕は、すべてにおいて“好き”であることを優先させてきました」と語る先生が子どものころに夢中になった物語や恐竜にまつわる資料が所狭しと置かれた机と、まるでドラえもんが飛び出てきたような展示は、先生の頭の中にドラえもんが誕生した瞬間を覗いているようだった。
また、机の周りには『ドラえもん』の現在までの歩みをたどる年表や、てんとう虫コミックス全45巻の表紙、厳選されたひみつ道具や名場面が飾られており、『ドラえもん』が国民的まんがへと成長していった軌跡をたどることができる。表紙と名場面で形成された「まんがアーチ」の周りには、心に刺さる名セリフの数々があしらわれているので、ぜひ思い出として持って帰ってほしい。
アーチを抜けた先、「てんとう虫コミックスの世界」では、5巻「ドラえもんだらけ」、11巻「化石大発見！」、12巻「声のかたまり」、14巻「無人島へ家出」、35巻「ま夜中に山びこ山が！」の5場面を再現した大迫力の立体展示が楽しめる。なんと立体像はすべて等身大！ 余談だが、『ドラえもん』の公式サイトによると、彼の身長は129．3cm。このサイズのドラえもん5体がのび太の部屋にいたとなると、なかなか窮屈な光景が広がっていただろう。
さらに、無限に広がる映像空間に包まれる「ドラえもんのミラールーム」、豊かな色彩表現を堪能できる17点のカラー原画や、さまざまな表情のドラえもんたちが立体的に登場する「カラフルドラえもん回廊」を通過すると、ファンなら一度は涙する「ウソ800」の名場面の展示が。
優しく微笑むドラえもんに抱きつくのび太の姿は、2人の再会シーンを思い出させ、グッと心にくるものがあり泣ける。展示の周りには、先生が描いたモノクロ原画20点が飾られており、中には先生の手書き文字を間近で見られるものもあった。
それから、のび太の部屋を舞台に、全45巻から厳選した名シーンを3Dプロジェクションマッピングで上映する「のび太のまんがルーム」、10種の壁面演出と原画30点で全17作品の「大長編ドラえもん」の壮大な物語の魅力を紹介した「大長編ドラえもんの世界」を抜けると、ドラえもんの“四次元ポケット”から飛び出したひみつ道具が壁一面にあしらわれた「ドラえもんの100％ひみつ道具ルーム」が登場。学生時代に「欲しい」と切に願った“アンキパン”も。筆者のように、ひみつ道具を見て、まんが『ドラえもん』との記憶を思い出す人も多いのではないだろうか。
■お気に入りのドラえもんはどれ？
さらに、東京ドリームパークの建物を出て2分ほど歩いた場所にある“シンボルプロムナード公園”には、全長12mのドラえもんバルーンと個性豊かなドラえもんが大集合したフォトスポットが用意されており、一緒に撮影を楽しむことが可能。
写真を撮るのも一苦労なほど大きいドラえもんバルーンの周りには、日本会場限定の桜ドラえもん、おにぎりドラえもん、柴犬ドラえもん、お相撲ドラえもんの姿も！
ちなみに、ここにいるドラえもんは手で触れることもOK。壊れやすい子もいるので、優しくなでたり寄り添ったりしながら、思い思いの写真を撮ってみて。
そのほか、本イベントは、100点弱の会場限定商品が並ぶグッズ販売のほか、まんがやアニメに登場した特別なドラえもんを集めた野外展示、「BOSCOエキストラバージンオリーブオイル」を使用したフード、『ドラえもん』そして藤子・F・不二雄作品の仲間たちがフォーマルな衣装でブルーカーペットに並ぶ展示などがそろう、見て・食べて『ドラえもん』の世界観を満喫できるコンテンツが盛りだくさんのイベントとなっている。
（C）Fujiko Pro