大一番でハットトリックを達成したヨケレス。(C)Getty Images

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　エースが大一番で衝撃的な活躍を見せた。

　現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフ・パスBの準決勝で、スウェーデンはウクライナとスペインで対戦。終盤に１点を返されるも危なげなく３−１で快勝し、２大会ぶりのW杯出場に王手をかけた。

　31日に行なわれる決勝では、アルバニアに２−１で逆転勝利したポーランドと相まみえる。そこでも勝てば、今夏のW杯において日本、オランダ、チュニジアがいるグループFに入る。
 
　スウェーデンの全得点を叩き出したのは、ヴィクトル・ヨケレスだ。今季からアーセナルでプレーする27歳は、開始６分でいきなり先制点を奪うと、51分にも速攻から得点。そして73分に自ら獲得したPKをきっちり決め、ハットトリックを達成した。

　プレミアリーグ首位クラブの点取り屋が、北中米W杯で森保ジャパンの脅威となるのか。SNS上は「とんでもねえ」「１人でウクライナのディフェンス壊してる」「ハットトリックはえぐいな」「スウェーデン来たら日本だいぶしんどい」「まじ怖すぎ」といった声で溢れている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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