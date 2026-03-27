「とんでもねえ」「怖すぎ」プレミア首位クラブの点取り屋がW杯で日本の脅威に？ ３Gの大暴れでスウェーデン牽引【欧州予選PO準決勝】

「とんでもねえ」「怖すぎ」プレミア首位クラブの点取り屋がW杯で日本の脅威に？ ３Gの大暴れでスウェーデン牽引【欧州予選PO準決勝】