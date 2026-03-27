「とんでもねえ」「怖すぎ」プレミア首位クラブの点取り屋がW杯で日本の脅威に？ ３Gの大暴れでスウェーデン牽引【欧州予選PO準決勝】
エースが大一番で衝撃的な活躍を見せた。
現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフ・パスBの準決勝で、スウェーデンはウクライナとスペインで対戦。終盤に１点を返されるも危なげなく３−１で快勝し、２大会ぶりのW杯出場に王手をかけた。
31日に行なわれる決勝では、アルバニアに２−１で逆転勝利したポーランドと相まみえる。そこでも勝てば、今夏のW杯において日本、オランダ、チュニジアがいるグループFに入る。
スウェーデンの全得点を叩き出したのは、ヴィクトル・ヨケレスだ。今季からアーセナルでプレーする27歳は、開始６分でいきなり先制点を奪うと、51分にも速攻から得点。そして73分に自ら獲得したPKをきっちり決め、ハットトリックを達成した。
プレミアリーグ首位クラブの点取り屋が、北中米W杯で森保ジャパンの脅威となるのか。SNS上は「とんでもねえ」「１人でウクライナのディフェンス壊してる」「ハットトリックはえぐいな」「スウェーデン来たら日本だいぶしんどい」「まじ怖すぎ」といった声で溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈！鮮烈！アーセナルFWのゴール！
現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフ・パスBの準決勝で、スウェーデンはウクライナとスペインで対戦。終盤に１点を返されるも危なげなく３−１で快勝し、２大会ぶりのW杯出場に王手をかけた。
31日に行なわれる決勝では、アルバニアに２−１で逆転勝利したポーランドと相まみえる。そこでも勝てば、今夏のW杯において日本、オランダ、チュニジアがいるグループFに入る。
スウェーデンの全得点を叩き出したのは、ヴィクトル・ヨケレスだ。今季からアーセナルでプレーする27歳は、開始６分でいきなり先制点を奪うと、51分にも速攻から得点。そして73分に自ら獲得したPKをきっちり決め、ハットトリックを達成した。
プレミアリーグ首位クラブの点取り屋が、北中米W杯で森保ジャパンの脅威となるのか。SNS上は「とんでもねえ」「１人でウクライナのディフェンス壊してる」「ハットトリックはえぐいな」「スウェーデン来たら日本だいぶしんどい」「まじ怖すぎ」といった声で溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈！鮮烈！アーセナルFWのゴール！