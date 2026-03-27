人気恋愛バラエティー「あいのり」（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が２５日までにオフィシャルブログを更新。建築中の新居にサウナルームと水風呂を設置している様子を公開した。

「【注文住宅】サウナ置く部屋と、水風呂設置完了！」と題して投稿。「そうそう、念願のサウナルーム！！！！」と書き出し、サウナ専門の施工会社にこれから設置してもらう予定だと明かした。

サウナルームはまだだが、着々と工事は進行。「床は、タイルの方が多分カッコよかったんだけど、水がポタポタ垂れたり、滑ったりするのが嫌だったから、ボロンにしました！！！！」。細かい網状の素材「ボロン」については「よくスーパー銭湯とかの脱衣所で使われてるようなやつ」と説明した。

「そして、整いスペースのミニテラスはまだ出来上がってないんだけど…水風呂が置かれました」と伝え、深さのある五右衛門風呂を設置。実際に入って見せた写真をアップし「足立てて座ってるから全然肩まで入ってないんだけど、実際はちゃんと肩まで入れる、はず！笑」とテンションアップ。「はー、楽しみだな」「最近全然サウナ行けてない悲しい。入りたくてうずうずしてる…！！！！！」とワクワクが止まらなかった。

コメント欄には「うらやましい〜」「すごい。自宅サウナなんて中々なもんですよ」夢の御殿ですね♪うらやましい限りです！」「おうちサウナなんて夢のような話ですね！」「お家サウナすごい。お掃除は簡単にできるのかな？」「水風呂、日光を浴びれて気持ち良さそう〜」「もう総合テーマパーク！」「うわぁ本格的」などの声が寄せられた。