ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２７日、２９日に最終回を迎える同局系「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）を特集した。

「アッコ―」は歌手の和田アキ子と俳優・峰竜太をＭＣに１９８５年１０月にスタートした情報バラエティー番組。２０２５年１１月に放送内で和田が３月末に番組を終了することを発表した。

番組では過去の「アッコ―」の名場面などをＶＴＲで紹介。中には０９年４月１２日放送で当時新人だった江藤愛アナウンサーが「アッコさんに会いたくてＴＢＳに入社しました」とあいさつする場面も紹介された。

これをスタジオで見ていた江藤アナは「入社３日目くらいでした」と照れ笑い。「本当にいつも明るく楽しく日曜のお昼も盛り上げてくださいました」と述べた。

スタジオ出演した俳優・山崎育三郎に「アッコさんに会うためにＴＢＳに入ったの？」と確認されると、江藤アナは両手で口元を覆って笑いながら「恥ずかしい思い出ですが、本当にＴＢＳのみんなお世話になった番組ですし、日曜のお昼とみんなと共にできたのが…４０年間、本当にすばらしい歴史だと思います」と語った。