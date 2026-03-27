◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝（２６日）

欧州プレーオフの準決勝８試合が行われ、８チームが決勝に進出した。本大会で日本と同組となるグループＦの１枠を懸けたパスＢでは、スウェーデン（ＦＩＦＡランク４１位）とポーランド（同３３位）が決勝に駒を進めた。

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スウェーデンは英プレミアリーグ・アーセナルで今季１１得点のＦＷギェケレシュがハットトリックをマークし、ウクライナに３―１で圧勝。リバプールＦＷイサク、トットナムＭＦクルゼフスキ、ユベントスＤＦホルムら主力選手を負傷で欠きながらも、充実の選手層を誇る北欧の実力国が決勝進出を決めた。

スター選手をそろえながらも予選で大苦戦（１分け４敗）するなど、組織としての戦いに課題があった。ポッター新監督の就任で立て直しを図ったが、真価は次戦で問われることになりそうだ。

ホームにアルバニアを迎えたポーランドは、前半を０―１で折り返す苦しい展開となったが、後半に長年代表チームを支えてきたＦＷレバンドフスキ（バルセロナ）、ＭＦジエリンスキ（インテル）がゴールを挙げ、２―１で競り勝った。

選手個々の能力ではスウェーデンに劣るポーランドだが、組織力では負けていない。欧州予選（各組１位のみ突破）ではオランダに１歩及ばなかったものの、５勝２分け１敗の好成績をマークしていている。この日も１点を先行されながらも、焦ることなく冷静に試合を進めて２点を奪い、試合巧者ぶりを発揮した。

決勝は３１日に行われる。勝者はＷ杯の１次リーグＦ組に入り、日本と第３戦で対戦する。