【英国】

GfK消費者信頼感調査（3月）09:01

予想 -23.0 前回 -19.0（GfK消費者信頼感調査)



小売売上高（2月）16:00

予想 -0.7% 前回 1.8%（前月比)

予想 2.1% 前回 4.5%（前年比)

予想 -1.0% 前回 2.0%（除自動車燃料・前月比)

予想 2.7% 前回 5.5%（除自動車燃料・前年比)



【ブラジル】

雇用統計（2月）21:00

予想 5.7% 前回 5.4%（失業率)



【米国】

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）23:00

予想 54.0 前回 55.5（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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