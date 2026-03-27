パドレスのA.J. プレラーGM（48）が、ダルビッシュ有投手（39）がシーズン開幕を制限リスト（restricted list）で迎えることになった背景について説明したとAP通信が26日（日本時間27日）に報じた。

プレラーGMは「ダルビッシュ有は組織やチーム、ファンのことを第一に考えている。本来であればIL（負傷者リスト）に入り、報酬を受け取るという選択もできたはずだ。しかし彼はそれを選ばなかった。リハビリ自体は続けていくが、来年になれば気持ちが変わり、復帰を望む可能性もある」と語った。

プレラーGMによると、この異例の措置はオフシーズンを通じて検討され、ここ数週間でコミッショナー事務局および選手会との協議を経て正式に決定されたという。制限リストに入っている間、ダルビッシュに給与は支払われない。自ら進んでこの条件を受け入れる選手は極めてまれだ。ダルビッシュは6年総額1億800万ドル（約172億円）契約の残り3年で、2026年に1500万ドル（約24億円）、2027年と2028年にそれぞれ1400万ドル（約22億円）を受け取る予定だった。

それでもプレラーGMは、ダルビッシュにとってはパドレスで日々リハビリに追われるよりも、家族と過ごす時間を優先することが重要だったと説明した。ダルビッシュは引退を決断したわけではないが、2度目の大きな肘の手術後、長期に及ぶリハビリに再び取り組むべきかどうか、なお迷いがあるという。

プレラーGMは「今の彼は、自分が求めるレベル、これまで慣れ親しんできたレベルで取り組める状態にない。だからこそ、自分のペースで進めたいと考えている。私は彼の考え方に大きな敬意を払っている」と語った。なお、ダルビッシュが制限リストにどれほどの期間とどまるかについては、明言しなかった。