アメリカのトランプ政権は建国250周年を記念して、トランプ大統領の署名が入った紙幣を発行すると発表しました。

アメリカの財務省は26日、2026年のアメリカ建国250周年を記念して、トランプ大統領の署名が入った紙幣を発行すると発表しました。通常、アメリカの紙幣には財務長官と財務官の署名が印刷されますが、新たな紙幣にはトランプ大統領とベッセント財務長官の署名が入るとしています。

現職大統領の署名が入るのは初めてだとしていて、ベッセント財務長官は「偉大な我々の国とトランプ大統領の歴史的功績をたたえるうえで、トランプ氏の名前が書かれた紙幣を発行する以上に力強い方法はない」と強調しています。

ロイター通信によりますと、新たな紙幣はまず6月に100ドル札が印刷され、その後、他の金額の紙幣も順次、印刷されるということです。

トランプ政権はトランプ氏の肖像を描いた1ドル硬貨の発行を検討しているとも伝えられていましたが、連邦法は現職大統領の肖像を貨幣に描くことを禁じていて、法的な問題があると指摘されていました。