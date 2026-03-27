◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が26日（日本時間27日）、開幕戦のダイヤモンドバックス戦前にメディア対応。あえて「悪役」として、ワールドシリーズ（WS）3連覇を果たす覚悟を示した。

ドジャースは23年オフに大谷翔平と10年総額7億ドル（約1015億円、当時）で契約。今オフも守護神のディアスと3年総額6900万ドル（約108億3300万円）、タッカーと4年総額2億4000万ドル（約382億円）と次々と大型契約を結んだ。豊富な資金力を背景に、スターを獲得するスタイルに「悪の帝国」など、批判的な声も多い。

現場を預かる指揮官としては外部の声に惑わされることなく、チームを頂点へと導くことに専念する。“悪役”扱いについて「受け入れるしかない」としたうえで「人は悪役を好むものだし、ある意味ではリスペクトでもある。悪くないことだと思う」と開き直って“らしい”戦いぶりを見せる。

悪役タイプかと聞かれ「人によるんじゃないかな」と笑った指揮官。温厚でコミュニケーションを大事にするだけに「自分では良い人だと思っているけど、試合中は違うかもしれない」と穏やかな笑みを見せながら話した。

98〜00年のヤンキース以来、26年ぶりのWS3連覇を狙う26年シーズン。「クラブハウスでは、今この瞬間に集中して、その日の試合に勝つことだけを考えるべき。外ではいろいろ言われるが、それを遮断してプレーする必要がある。我々が良い位置にいるからこそ話題になる。それは良いことだ」と雑音を遮断し、目の前の勝利を全力で取りに行く。