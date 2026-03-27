今回は、食い尽くし系夫に妻が反撃したエピソードを紹介します。

単身赴任から帰ってこなくてよかったのに…

「ある日、息子の保育園の遠足があり、早起きしてお弁当を作っていました。そしてあとはおかずを弁当箱に詰めるだけ、というところで、『息子の弁当のおかずがない……』ということに気付きました。どうやら私が作ったおかずを、夫が全部食べてしまったみたいで……。

夫は最近単身赴任から帰ってきたばかりですが、単身赴任中にいわゆる食い尽くし系になってしまいました。異常な食欲で、家にあるものをなんでも食べてしまうんです。

『単身赴任から帰ってこなくてよかったのに……』と思ってしまうことがあるほど悩んでいます。

そこで私は夫の上司に、夫の食い尽くしのことを相談したんです。夫の上司とは何度も会ったことがあり、そこそこ親しいので、上司は『俺が力になれれば』と言ってくれました。今度家に上司を招き、夫の食い尽くしの様子を見せるつもりです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ この女性は、「夫との離婚」を考えるほど、深刻に悩んでいるそう。夫の上司だけではなく、いろんな人に相談してみるのもいいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。