iPhone 17が好調！ スマホシリーズ別人気ランキングTOP10 2026/3/27
「BCNランキング」2026年3月16日〜22日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 16e（アップル）
7位 iPhone 17 Pro（アップル）
8位 Galaxy S26（SAMSUNG）
9位 AQUOS wish5（シャープ）
10位 Reno13 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 16e（アップル）
8位 Galaxy S26（SAMSUNG）
9位 AQUOS wish5（シャープ）
10位 Reno13 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。