　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比830円安の5万2390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61742.00円　　ボリンジャーバンド3σ
59495.07円　　ボリンジャーバンド2σ
57248.13円　　ボリンジャーバンド1σ
55465.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円　　一目均衡表・基準線
55001.20円　　25日移動平均
53603.65円　　26日日経平均株価現物終値
53595.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53459.33円　　75日移動平均
52765.00円　　一目均衡表・転換線
52754.27円　　ボリンジャーバンド-1σ
52474.00円　　5日移動平均
52390.00円　　27日夜間取引終値
50507.33円　　ボリンジャーバンド2σ
48260.40円　　ボリンジャーバンド3σ
47561.10円　　200日移動平均


株探ニュース