日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比830円安の5万2390円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61742.00円 ボリンジャーバンド3σ
59495.07円 ボリンジャーバンド2σ
57248.13円 ボリンジャーバンド1σ
55465.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
55001.20円 25日移動平均
53603.65円 26日日経平均株価現物終値
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53459.33円 75日移動平均
52765.00円 一目均衡表・転換線
52754.27円 ボリンジャーバンド-1σ
52474.00円 5日移動平均
52390.00円 27日夜間取引終値
50507.33円 ボリンジャーバンド2σ
48260.40円 ボリンジャーバンド3σ
47561.10円 200日移動平均
株探ニュース
61742.00円 ボリンジャーバンド3σ
59495.07円 ボリンジャーバンド2σ
57248.13円 ボリンジャーバンド1σ
55465.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
55001.20円 25日移動平均
53603.65円 26日日経平均株価現物終値
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53459.33円 75日移動平均
52765.00円 一目均衡表・転換線
52754.27円 ボリンジャーバンド-1σ
52474.00円 5日移動平均
52390.00円 27日夜間取引終値
50507.33円 ボリンジャーバンド2σ
48260.40円 ボリンジャーバンド3σ
47561.10円 200日移動平均
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