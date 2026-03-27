　27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比40.5ポイント安の3576ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4076.46ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3948.36ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3820.27ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3728.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3692.18ポイント　　25日移動平均
3642.80ポイント　　26日TOPIX現物終値
3609.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3598.27ポイント　　75日移動平均
3576.00ポイント　　27日夜間取引終値
3564.09ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3560.60ポイント　　5日移動平均
3557.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3436.00ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3307.90ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3264.83ポイント　　200日移動平均


株探ニュース