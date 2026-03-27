TOPIX先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比40.5ポイント安の3576ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4076.46ポイント ボリンジャーバンド3σ
3948.36ポイント ボリンジャーバンド2σ
3820.27ポイント ボリンジャーバンド1σ
3728.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3692.18ポイント 25日移動平均
3642.80ポイント 26日TOPIX現物終値
3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3598.27ポイント 75日移動平均
3576.00ポイント 27日夜間取引終値
3564.09ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3560.60ポイント 5日移動平均
3557.75ポイント 一目均衡表・転換線
3436.00ポイント ボリンジャーバンド2σ
3307.90ポイント ボリンジャーバンド3σ
3264.83ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4076.46ポイント ボリンジャーバンド3σ
3948.36ポイント ボリンジャーバンド2σ
3820.27ポイント ボリンジャーバンド1σ
3728.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3692.18ポイント 25日移動平均
3642.80ポイント 26日TOPIX現物終値
3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3598.27ポイント 75日移動平均
3576.00ポイント 27日夜間取引終値
3564.09ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3560.60ポイント 5日移動平均
3557.75ポイント 一目均衡表・転換線
3436.00ポイント ボリンジャーバンド2σ
3307.90ポイント ボリンジャーバンド3σ
3264.83ポイント 200日移動平均
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