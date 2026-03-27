27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比40.5ポイント安の3576ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4076.46ポイント ボリンジャーバンド3σ

3948.36ポイント ボリンジャーバンド2σ

3820.27ポイント ボリンジャーバンド1σ

3728.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・基準線

3692.18ポイント 25日移動平均

3642.80ポイント 26日TOPIX現物終値

3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3598.27ポイント 75日移動平均

3576.00ポイント 27日夜間取引終値

3564.09ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3560.60ポイント 5日移動平均

3557.75ポイント 一目均衡表・転換線

3436.00ポイント ボリンジャーバンド2σ

3307.90ポイント ボリンジャーバンド3σ

3264.83ポイント 200日移動平均





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