27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比39ポイント安の682ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



819.34ポイント ボリンジャーバンド3σ

795.29ポイント ボリンジャーバンド2σ

771.25ポイント ボリンジャーバンド1σ

747.20ポイント 25日移動平均

733.00ポイント 200日移動平均

732.00ポイント 一目均衡表・基準線

723.15ポイント ボリンジャーバンド-1σ

720.29ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値

716.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

715.20ポイント 5日移動平均

714.28ポイント 75日移動平均

711.50ポイント 一目均衡表・転換線

699.11ポイント ボリンジャーバンド2σ

691.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

682.00ポイント 27日夜間取引終値

675.06ポイント ボリンジャーバンド3σ





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