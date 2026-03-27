グロース先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比39ポイント安の682ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
819.34ポイント ボリンジャーバンド3σ
795.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
771.25ポイント ボリンジャーバンド1σ
747.20ポイント 25日移動平均
733.00ポイント 200日移動平均
732.00ポイント 一目均衡表・基準線
723.15ポイント ボリンジャーバンド-1σ
720.29ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値
716.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
715.20ポイント 5日移動平均
714.28ポイント 75日移動平均
711.50ポイント 一目均衡表・転換線
699.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
691.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
682.00ポイント 27日夜間取引終値
675.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
819.34ポイント ボリンジャーバンド3σ
795.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
771.25ポイント ボリンジャーバンド1σ
747.20ポイント 25日移動平均
733.00ポイント 200日移動平均
732.00ポイント 一目均衡表・基準線
723.15ポイント ボリンジャーバンド-1σ
720.29ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値
716.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
715.20ポイント 5日移動平均
714.28ポイント 75日移動平均
711.50ポイント 一目均衡表・転換線
699.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
691.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
682.00ポイント 27日夜間取引終値
675.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
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