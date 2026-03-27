将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第7局が3月25、26日の両日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で指され、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に勝利した。シリーズ成績を4勝3敗とし、絶体絶命の1勝3敗から大逆転で「防衛5連覇」を達成。歴史的な死闘を終えた直後の祝福の場では、妹弟子による“かわいいハプニング”が発生し、重圧から解放された王者の笑顔がファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【映像】妹弟子との可愛すぎる一部始終（ノーカット）

七番勝負での1勝3敗からの大逆転は将棋界で史上5例目の快挙であり、藤井王将にとっては自身初となるフルセットでの決着。歴史に名を刻む大熱戦を見届けた中継解説の深浦康市九段（54）も、「記憶に残るシリーズでした。見どころが多い七番勝負で、両対局者に拍手を送りたい」と死力を尽くした両者を大絶賛した。

そんな極限のプレッシャーから解放された終局直後の記者会見で、思わずクスッと笑ってしまうような心温まるシーンが訪れた。

フォトセッションの場面、同じ杉本昌隆八段（57）門下の妹弟子である今井絢女流初段（24）が祝福の花束を持って登場した。しかし、いざ手渡そうとした瞬間、なんと花束の向きが逆になってしまう“うっかり”が発生したのだ。

司会進行を務める日本将棋連盟の職員から「花束、逆ですかね…？」と優しくツッコミが入ると、それに気づいた今井女流初段は「間違えちゃった！」と大慌て。カメラの前でドタバタする妹弟子の微笑ましい姿に、藤井王将は顔をほころばせ、優しい笑顔を浮かべながら“テイク2”のフォトセッションに応じていた。

盤上の鬼神のごとき強さから一転、23歳の青年らしい素顔をのぞかせた瞬間に視聴者も大興奮。ファンからも「めちゃ可愛い」「やり直し かわいい」「テイク2」「まんざいか」とツッコミが殺到した。

さらに、死闘を終えた直後の柔らかな笑顔に対して、「ホッとしてる顔だね 重圧だったよね」「やだ聡太ニコニコ」「顔が和んだ」と激闘を労う声や、「いい表情していて嬉しい」「良い表情してるよね」「なんか大人っぽくなったなあ」と感慨にふけるコメントも続出。中には「こんなに可愛いのに王者」と、その恐るべきギャップに改めて魅了されるファンの声も多く寄せられ、歴史的シリーズのフィナーレは温かな祝福の空気に包まれていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）