バイエルン谷川萌々子を守備局面でも「多くをもたらした」と高く評価した

イングランドのオールド・トラッフォードで行われた一戦で、バイエルン・ミュンヘンの日本女子代表（なでしこジャパン）MF谷川萌々子が圧巻のパフォーマンスを披露した。

試合後に欧州サッカー連盟（UEFA）の選出するプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）に輝くと、その際立った存在感について「彼女はワールドクラスだ」と、20歳の若き才能へ最大級の賛辞が贈られた。

谷川は中盤の要として出場し、攻守両面でチームを牽引した。特にプレッシャーのかかる状況下でのボール保持能力は群を抜いており、チャンスを創出し続けた。決定的な仕事ができるアタッカーとしての側面だけでなく、守備時における献身的な姿勢も高く評価されており、攻守のバランスを高い次元で維持。1ゴール1アシストで勝利の立役者になった。

UEFAの公式サイトでは、「プレッシャーのなかでもボールを持つと非常に落ち着いている」と、その冷静沈着なプレースタイルに言及。さらに「スペースと時間がある状態でファイナルサードに到達すれば、非常に冷徹だ」と指摘。ゴール前での決定力の高さについても、これまでの実績を裏付けるような盤石の評価が与えられた。

また、攻撃面だけでなく守備面での貢献も見逃せない。同サイトでは「守備の局面でも明晰だった」と綴っており、チームの規律を守りながらピンチの芽を摘んだ働きを評価。「彼女は私たちに多くをもたらしてくれた」と、その多才な能力がチームの勝利に欠かせない要素であったことをレポート。若き日本人の活躍は、イングランドの地で大きな衝撃を与えたようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）