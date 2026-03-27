NHK大阪放送局、キズナアイ＆星街すいせい登場 「VTuber」テーマ『偏愛レポート』今夜放送
NHK大阪放送局はきょう27日午後10時45分から、総合・関西地方で『わたしの「好き▼」を研究！偏愛レポート 〜VTuber編〜』（▼＝ハートマーク）を放送する。
【番組カット】VTuberの名前がずらり！大学生によるプレゼン
「推しが好きすぎる＝偏愛している」大学生たちが、その作品や人物などを調査・研究、レポートにまとめ、魅力や社会的価値を発表するプレゼンバラエティー番組の第2弾。研究テーマは、ネットカルチャーの最先端を走り続ける「VTuber（バーチャルYouTuber）」。
今回は関西の2つの大学の学生が発表。近畿大学の学生は、偏愛するVTuber の配信を食事や勉強など何かをしながら視聴する「ながら見」に着目。なぜ集中して見るのではなく、ながら見するのかをインタビュー調査などからひもとく。京都大学からは“マルコフ連鎖”という数学の手法を駆使し、「VTuberの名前の出現確率」を分析する大学院生が登場します。本人が「何の役にも立たない」と語る前代未聞の研究結果に会場は騒然となる。
番組は近畿大学東大阪キャンパスで公開収録。お笑いコンビ・フースーヤ、VTuber のファンなどが参加した会場に、キズナアイが登場する。さらに、ミュージックシーンに新たな世界を切り開くバーチャルアイドル・星街すいせいがインタビュー出演する。
【番組カット】VTuberの名前がずらり！大学生によるプレゼン
「推しが好きすぎる＝偏愛している」大学生たちが、その作品や人物などを調査・研究、レポートにまとめ、魅力や社会的価値を発表するプレゼンバラエティー番組の第2弾。研究テーマは、ネットカルチャーの最先端を走り続ける「VTuber（バーチャルYouTuber）」。
番組は近畿大学東大阪キャンパスで公開収録。お笑いコンビ・フースーヤ、VTuber のファンなどが参加した会場に、キズナアイが登場する。さらに、ミュージックシーンに新たな世界を切り開くバーチャルアイドル・星街すいせいがインタビュー出演する。