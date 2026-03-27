■全国天気（27日）

【西日本の天気】

西日本は広い範囲で晴れるでしょう。春のあたたかな日差しが降り注ぎそうです。

【東日本の天気】

東海・北陸・関東甲信ともに、日中は青空が広がる見込みです。なお、関東は夕方から雲が増え、夜には雨のところがありそうです。夜桜見物は、突然の雨に注意しましょう。

【北日本の天気】

東北は雲の多い天気ですが、晴れ間はありそうです。北海道も雲の多い天気ですが、北海道東部で晴れる見込みです。

■予想最高気温（27日）

日中の気温は、ほぼ全国的に平年を上回るでしょう。特に九州では20℃を超えるところが多い見込みです。

【主要都市・予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 9℃（-3 4月上旬）

仙台 12℃（＋3 平年並み）

新潟 13℃（±0 4月上旬）

東京 18℃（＋5 4月上旬）

大阪 19℃（＋1 4月中旬）

福岡 21℃（＋2 4月下旬）

【地点ピックアップ・予想最高気温・前日差・季節感覚】

前橋 19℃（＋6 4月中旬）

名古屋20℃（±0 4月中旬）

佐賀 23℃（＋2 4月下旬）

熊本 23℃（＋1 4月下旬）

鹿児島23℃（＋1 4月下旬）

■週末の天気

＜土曜の天気＞

土曜（28日）は、西日本・東海・北陸・東北など、広い範囲で晴れる見込みです。北海道は日本海側で雲がとれにくく、雨や雪のところもありそうです。関東は変わりやすい天気で、土曜の日中に晴れ間があっても、土曜夜に再び雨の降るところがありそうです。土曜日中の気温は、関東・東海・西日本で20℃前後の見込みで、引き続き暖かいでしょう。

＜日曜の天気＞

日曜（29日）日中は、全国の広範囲で晴れるでしょう。九州南部は、日曜夜から雲が増えてきそうです。日曜日中の気温は、関東・東海・西日本で、20℃以上のところが多い見込みです。