「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

持っていくもの、持って行ってはダメなもの

小学校に持って行くものは、教科書、ノート、筆記用具など学習に必要なものだけ。

必要ないものは持って行くことができない。

とくに学校から注意されているのはキャラクターグッズで、トラブルの元になるので文房具類もキャラものは避けるようにとのこと。

我が家の小学生の息子は、学校に持って行くメモの端っこにちいかわが付いていた（ちいかわのメモ帳に書いてしまった）ので、イラスト部分を切り取って持って行くというほど徹底している。

このくらいいいのでは…と思ってしまうが、「その気の緩みがトラブルの元なんだよ」という。

「あ！ 持ってきちゃいけないんだよ！」と、厳しく注意する子がいたりして、喧嘩になるらしい。

ゲーム機やお菓子を持ってくる子の話はさすがに聞いたことはないが、ポケカなどのカードを持ってきてトラブルになった話は聞く。流行のシールも要注意だ。

カードやシールは荷物にしのばせることができるので、こっそり持って行ってしまうこともあるかもしれない。

大事な私物が学校でなくなったり、友だちと取り合いになったりすると、それがきっかけで学校に行きたくなくなることもある。

先生にとっても頭の痛い問題だろう。

では、どう教えておけばよいだろうか。

ルールを守って余計なトラブルを防ぐ

小学校入学前後に知っておきたいおやくそくが紹介されている本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「がっこうにもっていってはいけないものをしろう」という項目がある。

・おもちゃは もっていかない。

・ゲームは もっていかない。

・とがったもの、あぶないものは もっていかない。

・おやつは もっていかない。

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.185）

これらはまず押さえておきたい基本だ。

そして、学校によってどこまで禁止しているかを確認し、ルールを守って余計なトラブルを招かないようにしたいものである。

「おうちの方へ」にあるように、「大事なものや、おいしいおやつは、家で楽しもうね」と話しておくといいだろう。

本書には、こうしたルールや良い習慣について93個紹介されている。小学校入学前から確認しておくことで、余計なトラブルを防ぎ、楽しい小学校生活を送ることにつながるはずだ。