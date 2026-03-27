【疲れ切っているとき】「仕事ができる人」が必ずやっているたった1つの習慣
気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。
人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？
その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
「仕事ができる人」が疲れ切っているときにしていること
「今日はどうしてもやる気が出ない」
そんな日でも、仕事は待ってくれない。
本当は手をつけたくない。
後回しにしたい。
でも、やらなければいけない。
多くの人はここで、気合いでなんとかしようとする。
だが、それでは続かない。
仕事ができる人は違う。
疲れ切っているときほど、「やり方」を変えている。
まずやるのは、
「嫌だけどやらなければならないこと」を切り出すことだ。
人は、やりたくないことを曖昧なまま抱えているほど、余計に動けなくなる。
だから一度、それをすべて書き出す。
嫌だけどやらなくてはいけないリストをつくろう
そこでおすすめしたいやり方がある。
それが、「嫌だけどやらなければならないことリスト」をつくることである。
やりたくないことがたくさんありすぎて、どうすればいいかわからないときは、「嫌だけどやらなければならないことリスト」をつくればいい。このリストは、まさにその名の通りのものだ。
ToDoリストと似ているが、「嫌だけどやらなければならないこと」に特化している点が違う。このリストに含まれる典型的な項目には、返信の期限が迫っているメールへの対応、同僚への愛情はあるがダメ出し的な意味合いもあるフィードバック、避け続けてきた請求書の処理などがある。
『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より引用
ToDoリストと似ているが、「嫌だけどやらなければならないこと」に特化している点が違う。このリストに含まれる典型的な項目には、返信の期限が迫っているメールへの対応、同僚への愛情はあるがダメ出し的な意味合いもあるフィードバック、避け続けてきた請求書の処理などがある。
『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より引用
このリストをつくると、何が起きるのか。
やるべきことが「漠然とした不安」から、「具体的なタスク」に変わる。
すると、不思議なことに、
いちばん重く感じていた仕事から手をつけられるようになる。
疲れているときに必要なのは、気合いではない。
やるべきことを、正しく見える形にすることだ。
だからこそ、仕事ができる人は、しんどいときほど、このリストをつくる。
「やる気が出てからやる」のではない。「やれる状態をつくる」から、動けるのだ。
（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）