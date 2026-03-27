【校閲クイズ】「人事移動が決まり、心気一転、新しい部署でも全力で挑戦を続けます」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「人事移動が決まり、心気一転、新しい部署でも全力で挑戦を続けます」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

人事「移動」との誤記は意外とよく見かけます。また、心気一転、と一見意味が通りそうな表記は見落としがち。よく知っている表記・表現こそ正しいものとしてスルーしてしまうことがありますので注意しましょう。

× 「人事移動が決まり、心気一転、新しい部署でも全力で挑戦を続けます」

〇 「人事異動が決まり、心機一転、新しい部署でも全力で挑戦を続けます」

【校閲クイズ】「戦時中、いちばん辛かったのがが灯下管制でしたね。子どもでしたから、真っ暗闇が本当に怖かったんです」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？