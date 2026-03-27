イサクセンが２G！ 後半にゴールラッシュのデンマーク、北マケドニアを４発粉砕！ 北中米W杯出場リーチ【欧州予選PO準決勝】
現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ準決勝が各地で開催。コペンハーゲンでは、パスDに入ったデンマークと北マケドニアが対戦した。
パスDには、デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランドが入った。それぞれが準決勝を戦い、勝ち抜いた２か国が31日の決勝で１枠の出場権をかけて争う。
序盤から積極的に攻撃を仕掛けるデンマークが、先に好機を迎える。25分、ピエール＝エミル・ホイビュアが狙いすましたミドルシュートを放つ。だが、相手GKの好セーブに阻まれる。
一方の北マケドニアは、なかなかチャンスを作れず。前半は０−０で終了する。
迎えた後半、デンマークが先制点を奪う。49分、ラスムス・ホイルンドのパスに反応したグスタフ・イサクセンがドリブルで敵陣エリア内に侵入。そこから最後はミケル・ダムスゴーが左足でゴールに突き刺した。
さらに58分に追加点をゲット。ダムスゴーの左からのクロスにイサクセンが右足で上手く合わせ、ゴールに流し込んだ。
勢いが止まらないホームゲームは直後の59分、ヴィクター・フローホルトがドリブルで敵陣に切り込み、ボックス内でシュート。これは相手GKに弾かれるも、イサクセンが左足で流し込み、３点目を奪取した。
その後75分には、クリスティアン・エリクセンのCKからクリスティアン・ノアゴーがヘッドで押し込み、勝利を大きく手繰り寄せる４点目を挙げる。
反撃に出たい北マケドニアだったが、決定機を作れず。このまま試合は終了し、デンマークが４−０で圧勝。W杯出場に王手をかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「森保さんが注意しないと」闘莉王が日本代表ベテランの“行為”に苦言 「すごく気になっている」
パスDには、デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランドが入った。それぞれが準決勝を戦い、勝ち抜いた２か国が31日の決勝で１枠の出場権をかけて争う。
序盤から積極的に攻撃を仕掛けるデンマークが、先に好機を迎える。25分、ピエール＝エミル・ホイビュアが狙いすましたミドルシュートを放つ。だが、相手GKの好セーブに阻まれる。
迎えた後半、デンマークが先制点を奪う。49分、ラスムス・ホイルンドのパスに反応したグスタフ・イサクセンがドリブルで敵陣エリア内に侵入。そこから最後はミケル・ダムスゴーが左足でゴールに突き刺した。
さらに58分に追加点をゲット。ダムスゴーの左からのクロスにイサクセンが右足で上手く合わせ、ゴールに流し込んだ。
勢いが止まらないホームゲームは直後の59分、ヴィクター・フローホルトがドリブルで敵陣に切り込み、ボックス内でシュート。これは相手GKに弾かれるも、イサクセンが左足で流し込み、３点目を奪取した。
その後75分には、クリスティアン・エリクセンのCKからクリスティアン・ノアゴーがヘッドで押し込み、勝利を大きく手繰り寄せる４点目を挙げる。
反撃に出たい北マケドニアだったが、決定機を作れず。このまま試合は終了し、デンマークが４−０で圧勝。W杯出場に王手をかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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