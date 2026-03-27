「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、書籍の一部を掲載する。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

考えが浅いと「100点だけ」をほめてしまう

勉強はどうしてもマル（正解）かバツ（不正解）かで判断されがち。でも、子どもたちの強みは、決してテストの点数だけでは測れません。

赤ペン先生の大事な考えの軸に、「結果ではなくプロセスをほめる」があります。たとえ100点だったとしても、「100点」だけをほめるよりも大事なことがあると私たちは考えています。

点数という画一的なものさしでは測れない「その子らしさ」に注目することで、子ども自身が自分の得意な部分を発見する手助けをする――それも、赤ペン先生の大事な仕事です。

オリジナルの「呼び名」をつける

そんなとき、私がひそかに得意としているのが、子どもたちの個性をうまく表現した「呼び名」をつけること。

例えば、習っていない漢字も使っておたよりを書いてきてくれた子には、「いろんな漢字を知っているんだね。まるで『漢字博士』だね！」。

算数の問題で、余白の部分に計算式をていねいに書き込んで正解した子には「しっかり計算できているね。◯◯さんは『計算名人』だね！」。

好きな教科を選ぶおたよりコーナーで、国語、算数、生活、体育など複数を選んだ子には「ワクワクするべんきょうがたくさんあってすてきだよ！ ◯◯さんは『スーパー1年生』だね！」。

子どもたちのがんばりを見ていると、その子に合うぴったりの呼び名をいくつでも思いつくのです。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）