日本に1700万人いるとされる「境界知能」、サポートが必要になる人の「９つの特徴」

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

注目の新刊『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

サポートが必要になる人の特徴

人口の14％、7人に1人いるとされる境界知能の人全員がサポートを必要としているわけではありません。

しかしそのような人においても、予期せぬ状況に遭遇したり、大きなストレスに直面したりすると、一時的に支援が必要となることもあります。このことを社会の人には知っていただきたいのです。

事例で提示したのは、支援を要する境界知能の人たちです。では、境界知能の人の中で、サポートが必要になるのはどんな人・状況なのでしょうか（図表10）。

項目の重なりが多いほど、支援ニーズは高くなります。その結果、不登校やひきこもり状態を呈していることも多いと思われます。

一方、状況次第では支援とまではいかなくても、配慮と理解があれば、一時的な困難を乗り越えて、日常生活を送ることもできるでしょう。

医療は知的機能の困難さと向き合ってこなかった

少し専門的になりますが、医療機関におけるメンタルサポートという視点で私の考えをまとめてみます。

支援を始めるには、現在その人に生じていることを、人間特有の発展をとげている大脳の働きをふまえて理解することが肝要です。わかりやすく言えば、おもに前頭連合野が司る「知・情・意」の3つの働きを観察することです。「知」とは知識、知能、「情」とは感情、情動、意とは、意志（意思）、意欲と端的に考えていただければと思います。

これまで精神医療は、「情」「意」の部分は知見の積み重ねが行われてきました。ところが、「知」の部分については認知症の研究は積み重ねられているものの、その獲得の困難さの原因である知的障害の研究は極めて乏しいのです。

他方、知的機能の研究は心理を中心に行われてきました。本書では割愛しますが、そもそも知能の定義や測定法などについては多くの研究があるものの、専門家の中で留まっており、社会啓発や医療臨床と協働した研究は乏しいと言わざるを得ません。

結果として、医療が支援すべき知的機能の困難さについては、多くの方のニーズがあるにもかかわらず応えてこなかったのが現実です。先に提示したのは、いずれも医療機関で知的機能の困難さについてアドバイスを受ける機会に恵まれ、医師が経過を観察できた事例です。

同じような困難さがあっても多くの人は支援につながる方法を知らないか、医療機関を受診しても直接的な支援につながらないケースがほとんどではないかと思います。事実、私自身も「境界知能」を意識するまでは、実際は知的機能のサポートを行っていたことに気づいていませんでした。

発達障害や愛着障害、うつ病が重なると、困難さはより深刻になりますが、医師は知的機能の特性とそのサポートには関心が低いと考えています。知見が乏しい以上、その対応は、各医師の臨床経験や、個々の医師のセンスに委ねられているといっていいでしょう。地域の信頼の厚いホームドクターであれば適切な助言を行っているかもしれませんが、専門性が高まる現在の医療システム、経営や研究も求められる大規模な病院では、ニーズに応えることは容易ではありません。

多様な事例を通して、境界知能の人たちの特徴について、具体的にイメージできるようになることで、医師だけでなく社会全般に、境界知能の人たちの困難さに目を向けてもらうきっかけとなればと思います。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

【つづきを読む】日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」