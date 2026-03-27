「社会人になって年々友だちが減っていく気がする」「新しく友人を作るのが難しい」--そんな悩みを掬いあげる、大人の「友人関係」を描いた物語。

春は出会いと別れの季節。学生の頃とは違い、大人になるにつれて、「新しい友だちを作るのが難しくなったな」「年々友だちの数が減っている気がする」--そんな風に思う方も多いのではないでしょうか。

『街に躍ねる』で第11回ポプラ社小説新人賞特別賞を受賞しデビューした気鋭の新人作家・川上佐都さんが、大人になって変化する「友だち付き合い」をテーマにした短編集『贅沢な関係』を刊行されました。

「友だち」ってなんなんだろう？--本書誕生のきっかけにも触れる特別エッセイを公開いたします！

「遠のいていった友だち」

学生時代からいまでもつながりのある友だちが数人いる。だけど最近はほとんどの方がそうであるように、遊ぶ頻度はぐっと減り、会うなら１カ月くらい余裕をもって日程を提示しないと予定を合わせられなくなった。

距離を感じはじめたのは数年前、高校生のときから仲のいい友だちから、『こんにちは！』と一言目に挨拶がついたメッセージが送られてきたときだった。社会人としての礼儀なのかもしれないけど、学生時代は挨拶など割愛してきたから、この他人行儀な一言はなかなかさみしかった。いつの間にか私たちには、挨拶を挟まないと失礼にあたるかもしれない距離ができていたのだ。

しかし自分もその頃から、会うのが２、３人と少人数となると、ほんの少しだけ緊張するようになっていた。学生時代とは違い、お互い恋愛面や仕事面が落ちついてきていたので、「絶対に話しておきたいこと」などなく、果たして会って話が盛り上がるかどうか不安だった。毎日顔を合わさないから、なにかの渦中にいるときに友だちは近くにおらず、だいたいは事後報告、悩みを話すにしてもとても小さなことしかない。

なにで笑っていたか思いだせないくらい学生時代は毎日笑って過ごしたのに、盛り上がる話があるのかと不安になるのは、たとえそれが杞憂に終わったとしてもさみしいことだった。ライフステージが変わると、あんなに近くにいた友だちも一気に遠い存在になるなあと、大人になるってこういうことなのかしらと、自分に言い聞かせるように思った。

「友だちについて小説を書きませんか」と編集者さんに言われたとき、友だちが遠のいていったさみしさを書こうと決めた。もうずいぶんとそのさみしさには慣れていたけれど、ちゃんと向き合っておきたかった。

執筆をはじめてしばらく経ったころ、偶然私は小学生のときに仲のよかったＡと再会した。個人経営の小さなお店でＡの名前を聞いて気づくという、本当に偶然の出来事だった。私は小学校を３年生のときに転校していたから、連絡先は年賀状をやりとりした人の住所しか知らない状態だった。Ａは地元の中学校にそのまま進学して、いまでも数人とつながりがあり、その内私とも仲がよかった２人は、なんと近くに住んでいるという。すぐにAは私と2人を繋げてくれた。もし会うなら２０年以上ぶりだった。LINEグループでは懐かしさに全員が昂って、今週中に集まろうとさっそく日付が決まった。

２０年も会っていないとなると、「なにを話そう」と考えることもなく、「会うこと」が大きな理由になっていた。当日は顔を見た瞬間からわあわあと、言葉にならない感動を言い合った。たくさん変わったのだろうけど、変わっていない部分があることが嬉しかったし、「友だちが元気に生きていた」ことは、それだけでとてつもなく大きなエネルギーになった。

「家族ごっこしたよねー」と、1人が大きな思い出のひとつであるように、ぱちんと手を叩いてから言った。私は申し訳なくなるほどに、それ自体まったく覚えていなかった。そしてほかの2人も記憶は曖昧だった。

「え、したよ！絶対した！」唯一覚えている1人はそれが嘘でないことを示すように、「○○がお母さんで、あたしがお姉ちゃんで」と詳しく話した。私は犬役だったらしい。役をいただいても私たちは思いだせなかったけれど、小学生の私はいかにも犬役を受けそうで、小学校のおぼろげな記憶に新しく「家族ごっこをした」が追加された。

交換日記でいつウサギの親子を描いていたよね、誕生日に１０００円もする腕時計くれたよね、と各々記憶していることを話す。覚えていることと、曖昧なものがある。私も「それあったねー！」の言葉がほしくて思い出を話すものの、「そうだったっけ？」と楽しそうに困惑する笑顔ばかりが返ってきた。

友だちというのは、当時の経験をわけあって記憶しているのだとそこで思った。記憶を立体にしてくれるのが友だちなのかもしれない。同じできごとを経験しても、それぞれの立場や視点があるのだから当たり前だと言えばそうなのだけど、どうしてか私は、友だちとは同じことを同じように覚えている存在だと、そのほうが嬉しいのだろうと思っていた。そうでなくても他人の記憶に自分が残っていただけで、喜びは大きいのだ。

これからこのメンバーで集まるようになるのだろうか？ と、一人になってから帰路で想像したけれど、それから１０カ月近く経った現在、また会おうという話はでていない。でも私たちはけっして、仲が悪くなったわけではない。会えないまま一生を終える可能性があった友だちと、実際に会って喜びを分かち合ったばかりだ。

もし私が小学校を転校せずに中学もAたちと一緒に過ごして、社会人になって遊ぶ機会がなくなっていたら、私はAたちのことも「遠のいていった友だち」の中にいれていたのだと思う。だけど実際は20年ぶりに会った友だちには感じず、圧倒的に頻繁に会っている高校生のときの友だちに、「遠のいた」と感じる。

この感情は嫉妬なのかもしれない。数年前まで友だちと頻繁にコンタクトを取っていた自分に対しての嫉妬と、友だちである私に会わなくても健やかに生活をつづける友だちに対する嫉妬。おかしくて幼稚な感情だけれど、それほど私は友だちがすきなのだった。距離が空いてさみしくなるほどすきな人間がこの世にいることも、「絶対に話しておきたいこと」がないと思うほど実はこまめに会えていることも、幸せだと思った。

大人になると生活していくことに追われて、友だちのことを考える時間などどこかにいってしまう。さんざん言いつつ私も友だちのことを思うのは、生活がふと落ちついたときくらいだ。さまざまな人間関係の中で、友だちほど生活に直結しない関係はない。それでも世の中には、その関係に生きる喜びやかなしみ、くやしさや楽しみを感じる人たちがいる。「友だち」と聞いてぼんやりと誰かの顔が浮かぶ人、友だちがいる人の気持ちがわからない人、さまざまな方にこの小説が届くことを願いながら、自分も勇気をだして、『やっほー』なんて軽い挨拶を頭につけてでも今月……勇気がでなかったら来月、友だちに声をかけてみようと思う。

【対談：斎藤環×福尾匠】SNSだけでは息苦しい……精神科医と批評家が模索する人の心をほぐす言葉の届け方