約20年前の手法をアレンジ…日本と米国がアラスカ産原油「共同備蓄」構想に至った理由

第一次安倍政権において、官邸と経産省の交渉によってサウジアラビアをはじめとする中東諸国と日本国内のタンクを利用した原油の「共同備蓄」が実現した。共同備蓄はこれまで中東の原油に限定されていたが、この度、構想として浮上した米国アラスカ州産原油に拡大されることは、経済安全保障の観点からも極めて重要である。

前編記事『日米「共同備蓄」構想に先立つこと20年…安倍官邸と経産省が中東諸国と実現させてきた「原油の共同備蓄」の実態』より続く。

パニックを抑止する「防波堤」

その理由を詳述する。ペルシャ湾ホルムズ海峡を通過しないで済むアラスカ州産出原油の北太平洋ルートでの供給網を確保することは、経済安全保障上計り知れないメリットがある。

もちろん、ホルムズ海峡のような輸送上のチョークポイント（要衝）もない北太平洋ルートであるが、ロシア東部のカムチャツカ半島沖近海はロシア原潜のホームグラウンドとの指摘も承知する。

それでもホルムズ海峡封鎖によって日本への原油供給が脅かされて、高市政権が26日から国内11カ所で国家備蓄の放出を余儀なくされたように、この「産油国共同備蓄」の枠組があることで産油国とのコミュニケーションがスムーズになり、国内にパニックが出来しても抑止する「防波堤」として機能する。

言わば、日本にとって「地政学的保険」の意味合いが強まっている。

一方、供給する米国の利点は、言わずもがなだが現状で日産47万バレルのアラスカ州原油増産のためのインフラ整備全般（北極海側プルドーベイ油田から州最大都市アンカレジ東のバルディーズ港までのパイプライン増設、増産分を日本に輸送する同港湾施設の再構築のための建設など）に日本が深くコミットすることだ。

パイプライン新設は日本製鉄が142億ドル（約2兆円）で買収したUSスチールが製造する。港湾施設周りのインフラ整備は日本の日揮や千代田化工などプラントメーカーが担う。

ラトニック長官は言っていた

この日米ウィンウィンのモデルケースを、米側でいち早く評価したのがハワード・ラトニック商務長官である。元キャンター・フィッツジェラルド証券CEOの同氏は昨年9月、米CNBCのインタビューで日米関税交渉を通じて合意した日本の対米直接投資5500億ドル（約87兆円）について、以下のように説明していた。

「日本は米国のために5500億ドルの投資を約束した。その使い道はアラスカのパイプライン、原子力発電所の建設、送電網、データセンターである。日本が投資を回収するまで利益配分は50：50であり、日本が5500億ドルを回収するときには米国も5500億ドルを得ている。

この合意で日本の納税者が損失を被ることはありません。なぜならば、これは日本にとって国家安全保障と経済安全保障のための支出だからです」

ウォール・ストリート出身のラトニック氏の説明には「無理筋」があると言いたいが、ここでは措く。

それよりも見逃せないのは昨秋の段階で、トランプ政権内にジャパンマネーでアラスカ州原油の対日供給及び日米両国による備蓄構想の「萌芽」があったことを、このラトニック・インタビューは示している。

筆者の推論は、高市官邸がかつて資源エネルギー庁の政策立案者が実現した日本・サウジ両国による共同備蓄政策の現代版としてアラスカ州原油の日米共同備蓄案をラトニック商務長官とクリス・ライト・エネルギー長官に提示し、最終的にトランプ大統領の賛同を得たというものである。

大仰に言えば、こうして外交史は作られるものなのだ。

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