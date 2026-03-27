６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会の欧州プレーオフ準決勝が２６日（日本時間２７日）に行われ、パスＢはポーランド、スウェーデンが３１日（同４月１日）の決勝に進んだ。決勝の勝者が、６月２５日（同２６日）に行われるＷ杯１次リーグ第３戦で日本と対戦する。

ポーランドはホームでアルバニアを２−１で破った。前半４２分に先制を許すも、後半１８分に、エースのＦＷレバンドフスキ（３７）＝バルセロナ＝が右ＣＫを頭で合わせて同点。レバンドフスキはフェイスガードを外して喜びを爆発させた。

勢いに乗り攻め続け、同２８分にはジエリンスキ（３１）＝インテル＝がゴール前中央から強烈なミドルシュート。ゴール左に突き刺さって勝ち越すと、ホームスタジアムは割れんばかりの大歓声が起こった。その後はアルバニアの攻撃をしのぎ、決勝進出を決めた。アルバニアは初のＷ杯出場を逃した。

スウェーデンはウクライナに３−１で勝利。前半６分にエースのＦＷヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）のゴールで幸先よく先制すると、後半にも効果的に２点を加点しリードを広げた。