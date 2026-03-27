春の健康診断「血糖値の帳尻合わせ」はまだ間に合う…！「糖尿病を撃退する生活習慣」を名医が解説

糖尿病は、血液中の糖の量が増えることで全身の血管や神経をじわじわと傷めていく病気だ。

人はエネルギーを得るために食事で摂った糖を分解し、細胞に取り込んで使っているが、この働きを担っているのが膵臓から分泌されるホルモン「インスリン」である。インスリンの分泌量が減ったり、効きが悪くなったりすると、糖が血液中に滞留し続け、慢性的な高血糖状態、すなわち糖尿病を招いてしまう。

すい臓に大ダメージを与えるNG行動

何気ない習慣が、取り返しのつかない症状をもたらす――。内科医の橋本将吉氏が解説する。

「糖尿病患者の大部分を占める2型糖尿病は、生活習慣が主な原因です。乱れた食生活などで膵臓に負担をかけ続けると、インスリンの機能が知らないうちに低下していきます。自覚症状がないまま、膵臓が傷ついていることもあるので、日頃から気にかけることが大切です」

膵臓をいたわるうえでポイントとなるのが、血糖値の「波」だ。血糖値とインスリンの分泌は常に波のように上下していて、その振れ幅が穏やかであれば、膵臓への負担は小さい。だが、血糖値が急激に上がったり下がったりを繰り返してしまうと、膵臓にとって大きなダメージとなる。橋本氏が続ける。

「わかりやすいのは爆食い・お酒の爆飲みで、必ず避けるべきです。ただ、食べる間隔や時間が乱れていても、膵臓への負担は大きくなります。

朝食を遅くとって、またすぐ昼食を軽く食べて、夜遅くに多めに食べる-そんな食生活を続けると、血糖値とインスリンの波が下がり切らなかったり、低い状態から一気に上がってしまったりして、膵臓はその都度フル稼働を強いられます。理想は朝・昼・夜を5時間ずつ空けて、適量を食べること。きちんと間隔を空けることが、膵臓を休ませることにつながるのです」

肥満体型の人がかかる病気というイメージが強い糖尿病だが、このように何気ない食習慣が膵臓を追い詰めてしまうのだ。

本気で血糖値を下げたいのなら…

さらに、血糖値を上げすぎることがよくないのはもちろん、下げるために過度な節制をしている人も、じつは糖尿病のリスクを抱えているという。

「糖質や肉を避け、野菜ばかり食べる人には糖尿病患者が多いという報告があります。原因は筋肉が弱ってしまうことです。膵臓が糖の送り手だとすれば、筋肉は糖を蓄える受け手にあたります。血液中に増えた糖を受け取る筋肉が少ないと、血糖値は上がったままになってしまうのです。

動物性食品には必須アミノ酸がバランスよく含まれていますし、筋肉の機能を正常に保つビタミンBや鉄分も豊富です。太ることを恐れるあまり、栄養バランスの偏った食事を続けると、かえって糖尿病のリスクを高めてしまいます。血糖値を下げたいなら、ウォーキングなどの運動を日課にするほうがずっと効果的です」（橋本氏）

食事や運動に加えて、できれば気をつけておきたいのがストレスと睡眠不足だ。インスリンはホルモンの一種であるため、ホルモンバランスが乱れると、膵臓にも影響が及んでしまう。

「ストレスがかかると、それを和らげるために『糖質コルチコイド』というホルモンが分泌されます。このホルモンは、血糖値を上げる効果とインスリンの効きを悪くする二重の作用を持ち、膵臓にとって大きな負担となってしまうのです。特に、日本人は真面目でストレスをため込む傾向があるので、注意が必要です。

睡眠不足も同様です。寝不足の状態では交感神経が高まり、やはり血糖値を上げるアドレナリンが分泌されます。夜更かしはせず、ぐっすり眠れた日の朝はまずカーテンを開けて日の光を浴びてください。体内時計がリセットされ、その日の血糖値の波が整いやすくなります」（橋本氏）

このように膵臓をいたわる生活を心がければ、糖尿病の予防や回復につながるのだ。

【後編記事】『「健康診断で糖尿病と指摘されたら…」まずは知っておきたい《腎臓寿命を延ばす》お手軽テクニック』へつづく。

「週刊現代」2026年3月30日号より

【つづきを読む】「健康診断で糖尿病と指摘されたら…」まずは知っておきたい《腎臓寿命を延ばす》お手軽テクニック