トルコの観光地「外国人向け二重価格」が衝撃の値段に…トルコ国民との「驚きの価格差」

オーバーツーリズム対策の「観光地の二重価格」

昨今、外国人訪日旅行者の話題を聞かない日はない。リピーターもかなり多いそうで、定番の観光地のみならず、日本人でもあまり行く機会がないような地方部の小さな町をあえて旅するスタイルも人気になってきているという。

世界中の人々が日本を訪れ、その魅力を感じてもらえるのは、私たち日本人にとってもちろん喜ばしいことだ。しかし同時に、文化や習慣の違いから生じる誤解やマナー違反、観光地の過剰な混雑などの弊害に関しても多く耳にするようになった。京都や浅草、白川郷などの有名観光地では日本人観光客はわずかしかおらず、外国人だらけということも珍しくないようで、「外国人だらけで自分が今どこの国にいるのか分からなくなる」と、少し肩身が狭く感じる日本人観光客もいるのではないか。需要があまりに多すぎるため、ホテル代の相場などはひと昔前から考えると信じられないほどに上がっている。

観光客の数に対して、交通や宿泊施設、ごみ処理など観光地側のインフラが追い付かなくなる状態を「オーバーツーリズム」と呼ぶ。文字通り、観光地側の受け入れ能力を超えた数の旅行者が集まることで生じる様々な問題を指す。昨今は、このオーバーツーリズムを解消するためのひとつの手段として、「観光地の入場料の二重価格」というものが議論されるようになってきている。博物館や寺院などの入場料を、日本人と外国人で別の価格に設定するというものだ。

しかし、日本社会ではそう簡単に二重価格を導入するわけにはいかないようだ。「日本の遺産なのだから日本人の価格が安く設定されるのは当然」という声もあれば、「外国人だけ割高な料金を払わせるのは差別にあたるのではないか」と危惧する声もある。

このように、是非が議論される観光地入場料の二重価格であるが、観光立国として古くから多くの旅行者を受け入れてきた諸外国ではどのように対応しているのだろうか。筆者が実際に旅した国の中でも観光客の数が飛び抜けて多いトルコの例を見てみよう。

ここ数年で価格を大幅に引き上げたトルコ

トルコは同国最大の都市イスタンブールをはじめ、奇岩地帯が織り成す異世界の風景が広がるカッパドキア、真っ白な石灰棚にターコイズブルーの温泉水が溜まった光景が美しいパムッカレ＆ヒエラポリスなど、世界中の人々を魅了する有名観光地を多く有する国だ。

筆者が最後にトルコを旅したのは2019年のこと。当時は、観光地の入場料だけでなく食費や交通費など、あらゆるものが日本に比べて断然安かった印象で、欧州に比べるとかなり出費を抑えながら旅することができていた。しかし、コロナ禍に端を発した不況や、通貨であるリラの暴落、さらには信じられないほどのインフレなど、ここ数年のトルコは多くの経済的問題を抱えている印象がある。

こうした経済的な困窮の一つの解決策として、トルコ政府は観光地の入場料を大幅に引き上げることで外貨を得る方針をとった。そのため、現在のトルコの観光地の入場料は、日本人の感覚からすると信じられないほどに高額に設定されている。

最低でも5000円ほどはかかる

以下は「トルコ四大観光地」とされる有名な見どころの入場料だ。

・アヤ・ソフィア(イスタンブール)：外国人25ユーロ(約4600円)｜トルコ国民無料

・カッパドキアミュージアムパス：外国人65ユーロ(約12000円)｜トルコ国民100リラ(約360円)

・パムッカレ＆ヒエラポリス：外国人30ユーロ(約5500円)｜トルコ国民60リラ(約215円)

・エフェソス遺跡：外国人40ユーロ(約7400円)｜トルコ国民100リラ(約360円)

※価格と日本円レートは全て2026年3月現在のもの。全て大人価格。筆者調べ。

いかがだろうか。観光地ひとつ入るのに最低でも5000円は必要となるわけで、あまりに異常な価格設定に感じられる。トルコ国民と外国人の間にはあからさまな二重価格が存在し、20倍以上の差があるような場所もある。ここまで明らかな外国人料金をしれっと提示されると、逆に笑いが込み上げてくるものだ。

筆者がトルコを旅した2019年時点でも、トルコ国民と外国人の入場料の設定は異なってはいた。しかし、ここまで大きな差はなかったし、どの観光地の入場料も日本円換算で1000円前後だったため、特に不公平感を感じることはなかった。

観光地側からすると、「高い入場料を払ってでも、価値ある遺跡や文化施設を見学したい旅行者だけが来てくれれば良い」ということなのだろう。この目論見は外れていなかったようで、上で挙げた四大観光地はどれも高額の入場料にもかかわらず、連日多くの観光客で大賑わいだという。ハイシーズンになると、あまりの観光客の多さに当日のチケット購入ができず、事前のチケット購入のみの対応となることも多いそうだ。どれだけ入場料が高かろうが、結局行く人は行くのだ。

記事後編は【フランス「観光地の外国人向け二重価格」が国民のあいだで賛否…「入場料が安すぎる」日本で検討すべきこと】から。

【つづきを読む】フランス「観光地の外国人向け二重価格」が国民のあいだで賛否…「入場料が安すぎる」日本で検討すべきこと