春ドラマは女優・波瑠を中心に回っていた！…「麻生久美子とのW主演」に加えて「夫や元パートナー」の作品に業界が大注目

「文学オタクの波瑠」と「主婦の麻生」

俳優の波瑠（34歳）と麻生久美子（47歳）が、4月スタートの日本テレビ系連続ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』でダブル主演を務める。2人はテレビドラマ初共演、そして波瑠は、昨年12月に俳優の高杉真宙（29歳）と結婚後に初のドラマ主演作となる。

同作は、文学オタクのバーのママ（波瑠）と、家庭に居場所をなくした主婦（麻生）の異色のバディが、旅先の大阪で殺人事件に巻き込まれる痛快文学ロードミステリーだというが、同じ4月スタートの波瑠の「古巣ドラマ」との対決が注目されているという。

「波瑠さんといえば、'18年にシリーズがスタートした、テレビ朝日系の『未解決の女 警視庁文書捜査官』で主演を務めていました。'20年まで2シーズン放送されましたが、4月期に6年ぶりに復活。波瑠さんとバディを組んでいた鈴木京香（57歳）さんが主演を引き継ぎ、新たなバディを新キャストの黒島結菜（28歳）さんが務めることになりました」（テレビ局関係者）

『未解決の女』シリーズは、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」にあるドラマオリジナルの第6係（文書解読係）を舞台に、文字を糸口に未解決事件を捜査するミステリーだ。

「波瑠さんが主演した『未解決の女』の2シーズンは、いずれも全話の平均世帯視聴率は12％台とヒットしていました。

しかし、波瑠さんとしては、自分が主演でも、2番手の鈴木さんの役柄がインパクトがあり、まるで鈴木さんが主演のような印象を与えることもあり、'20年以降はオファーを断り続け、新シーズンは降板したそうです。そして、この6年の間に波瑠さんは続々と他局の主演ドラマのオファーを受けていました」（テレ朝関係者）

波瑠の夫も4月期ドラマに出演

波瑠から鈴木に主演が交代したことで、これまでの『未解決の女』の視聴者離れも危惧されるが、波瑠の主演ドラマも『未解決の女』と張り合うようなバディだという。

「『未解決の女』は『ドクターX』などのヒット作を生み出している木曜午後9時枠。それに対して、『月夜行路』が放送されるのは水曜午後10時枠。同枠では現在、杉咲花さん（28歳）主演の『冬のなんかさ、春のなんかね』が放送中ですが、2％台後半を記録する放送回もあるなど、大コケとも言える状況。放送枠だと、波瑠さんのドラマが圧倒的に不利ですが、演技派として知られる麻生さんとの初共演による化学反応がおおいに期待されます」（同）

波瑠のドラマの視聴率がどこまで鈴木のドラマに食い下がるかが注目されるが、波瑠と高杉の出演ドラマの夫婦対決も実現。

高杉は木南晴夏（40歳）主演のフジテレビ系の木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』に2番手で出演するのだ。

「高杉さんは、木南さん演じる新婚ながら夫のモラハラに悩まされる主人公を料理で癒すイケメンシェフを演じます。イメージビジュアルからして、禁断の恋を描いているように思えますが、実は、そうではない展開に驚かされると思います」（フジ関係者）

ドラマのストーリー以外も話題になりそうだ。

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