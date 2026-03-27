ホストクラブの客だった女と共謀し、50代の男性から現金56万円を騙し取ったとして自称ホストの"たお"こと佐々木領容疑者（32）が3月9日、逮捕された。

【写真】「ヘルメットに拡声器」変顔で3億売った”カリスマホスト”佐々木領容疑者の巨大な広告看板ほか

佐々木容疑者はすでに詐欺罪で起訴された自らの客である江幡菜桜被告（25）に指示し、詐取した金はホストで使わせていたという。客を"いただき女子"にさせた男の「客騙しのルーツ」とはどんなものだったのか。

全国紙社会部記者が事件を解説する。

「佐々木容疑者らは2024年3月ごろ、埼玉県に住む50代男性に『学費を滞納している。払えないと除籍になってしまう』など嘘をつき、現金を詐取した疑いがある。男は『いただき女子りりちゃん事件』と似た"詐欺マニュアル"をSNSで江幡被告に送り、犯行をそそのかしていました。また警視庁は2人が2022年3月から2025年2月までの間、女が勤務していた風俗店の男性客3人から、およそ2300万円を詐取したともみています。

騙し取った金の大半は、佐々木容疑者の勤めるホストクラブの指名料や飲食代に使われていたということです。男も調べに対し、『（江幡被告に）詐欺で得た金を店で使ってもらい、売り上げをあげたかった』などと話し、容疑を認めている」

佐々木容疑者は全国に複数の店舗を展開する大手ホストグループの幹部。2018年に歌舞伎町の店舗でデビューすると、瞬く間に"億プレイヤー"となった。夜の街事情に詳しいライターが言う。

「たおさんといえば、キレイな顔立ちを変顔で隠す"ブランディング"。SNSや広告でもアプリで顔を誤魔化しており、ある種の『顔出しNGルール』で営業するスタイルでした。曰く、『顔以外のところで勝負するため』だとか。謎の"たお語"も特徴的ですね。挨拶の『ばぶり〜にゃんにゃん』、ありがとうの意味の『あじゃまるとぅんく』などが例です。

指名本数は新人時代からナンバーワンで、入店から1年もしないうちに売り上げもトップになったやり手ホストです。2年目以降はずっと"億超え"の成績で、2023年には3億4000万円を売り上げて社内で表彰されたそうです」

歌舞伎町の"変顔ホスト"として名を馳せていた佐々木容疑者。そんな男が所属していたグループは、歌舞伎町では"軍隊"ともいわれていた。

グループは"アプリ営業の元祖"

「あのグループは業界未経験の男性しか入れない。歌舞伎町のホストのなかではすこし変わった雇用スタイルをとっています。イチから教育されるので"業界のスタンダード"をほとんど知らないまま、という人も少なくない。

あとは独自ルールも多い。例えば"同業禁止"というのですが、キャストが他グループの関係者と関わるのは御法度です。私の知っている子はあるとき、お客さんと他のホストクラブに付き合いで行ったことがバレて、会長直々に注意を受けたそうです。かなり厳しいルールなので"鎖国"なんて揶揄する女の子もいますね」（同前）

SNSやマッチングアプリを使った"営業"にも力を入れているグループでもあるようだ。系列店に通っている20代女性が明かす。

「あそこはマッチングアプリ営業の"元祖"と言われています。アプリで女の子を捕まえてアポをとる。実際に会うと大体すぐ『実はホストで』『今から店行かないと』みたいに言われて、来店するように促されるんです。今は流石になくなったと思いますが、アプリをやるため"だけ"の時間をわざわざ設けていました。

当時は正直、客の半分以上は担当ホストの"彼女"だと思って飲みに来ていたんじゃないかな。色恋要素が全体的に強い店ですね」

この女性はグループの関係者が使っていたという「研修メモ」を見せてくれた。そこには〈あえて未収の金をつくる〉〈店ではしっかり、外では甘える〉〈女の子は男（らし）さがくだす〉（原文ママ）など、営業の"コツ"がいくつも綴られていた。

2025年、施行された改正風営法では、客の恋愛感情につけ込んだホストの本営（色恋営業）の禁止が明文化された。仮にそうした事実が発覚すると、店舗に対する業務停止命令など厳しい罰則が科される場合もある。

またマッチングアプリを利用した客引きも同じように法律違反となる可能性がある。ことし1月には、歌舞伎町のあるホストがアプリで知り合った女性2人に対して、別の仕事をしていると偽って、「実はホスト」だと店に勧誘したことで逮捕されている。

「夜の仕事興味ない？」

「私の友達がたおとアプリでマッチしたことがあって。数回、店に行ったタイミングで『もっと稼げる仕事しない？』『夜の仕事は興味ないかな』と何度も"勧誘"されたそうです。共犯で捕まった女の子は、たおの口車に乗せられた女の子なんじゃないかな……」（同前）

容疑者のいう"夜の仕事"がなにを指していたかは不明だが、あっせん先によっては違法になる場合がある。改正風営法は「威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求」も禁じている。色恋営業禁止と同じように、罰則もある。

佐々木容疑者のSNSには〈2026年…春より…"くらぶ ばぶり〜にゃんにゃん"僕がプロデュースする業界初のホストクラブが爆誕予定〉とある。独立を目前に控え、意気揚々と過ごしていたところに捜査の手が伸びたのだろう。

自分の顔は変えられても、罪を誤魔化すことはできなかったようだ。

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